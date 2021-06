Deltavariant 20 procent van de besmettingen in regio Rotterdam

Ruim 20 procent van de mensen die afgelopen week in de regio Rotterdam positief testten op het coronavirus, had de deltavariant. Dat zegt een woordvoerder van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Eerder zei RIVM-topman Jaap van Dissel dat de deltavariant in Nederland sneller dominant is dan verwacht. Over drie weken is de helft van alle besmettingen met deze variant.

Zo was het aantal van de deltavariant tot voor kort nog beperkt: in de tweede week van juni 2,8 procent. Maar uit de modelstudies van het RIVM gaat dit in de komende weken veranderen. Per half juli zal dit naar 50 procent gaan en per september of oktober naar 100 procent. Het RIVM verwacht daarom dat de deltavariant in de loop van de zomer de meest voorkomende coronavariant in ons land zal zijn.

Wat is de deltavariant?

De deltavariant is een stuk besmettelijker dan andere coronavarianten die al in omloop waren, zoals de alphavariant (Britse variant). Zo verspreidt de deltavariant zich 50 procent sneller. Daarnaast zijn mensen met één prik van bijvoorbeeld Pfizer of AstraZeneca nog niet voldoende beschermd. Bij de tweede prik ben je een stuk beter beschermd. Of de deltavariant mensen ook zieker maakt, wordt nog verder onderzocht.

Met het aantal besmettingen gaat het de goede kant op. De voorbije zeven dagen ging het om een afname van 35 procent. Ook in de Rijnmond blijft het gemiddelde aantal besmettingen dalen.

'Kunnen ruimte verspelen'

Ook viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC waarschuwt voor een toename van de deltavariant. "We verwachten dat dat nog gaat doorzetten, dus is het belangrijk dat de basismaatregelen overeind blijven", zei de viroloog tegen Rijnmond.

De versoepelingen die aankomend weekend ingaan zijn wat Koopmans betreft dan ook een spannende stap. "Het gaat goed en dat zien we, maar dat komt vooral doordat veel mensen zich laten vaccineren. We zien op alle fronten de cijfers dalen en daarmee komt ruimte. Maar die ruimte kan ook verspeeld worden. Dat zullen we niet in de zomer al merken, maar wel in de aanloop daarna. Het is belangrijk dat we ons dat blijven realiseren."