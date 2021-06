Minister Grapperhaus over aanpak ondermijning op de Beijerlandselaan: 'We zijn er nog niet, maar verbetering begint te komen'

Verbaasde gezichten van winkeliers en winkelend publiek als een stoet op de Beijerlandselaan loopt. Af en toe geeft demisionair minister Grapperhaus een ellebooggroet. Burgemeester Aboutaleb is bekender; er worden selfies met hem gemaakt. De burgemeester heeft de minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus en Minister van Dekker voor rechtsbescherming uitgenodigd om te praten over vastgoed, politie de ondermijning. Onder andere Ron van Gelder van Alliantie Hand in Hand geeft uitleg in wat ze doen in de winkelstraat. Een integrale aanpak van de winkelstraat waar onder andere gemeente, ondernemers en pandeigenaren samenwerken.

'Minder schijnwinkels'

Het laatste bezoek van de minister aan de winkelstraat was ruim twee jaar geleden. Het grote aantal wisselkantoren en bruidszaken vielen hem toen op. Hij ziet dan ook het verschil tussen toen en nu. “Er zijn meer winkels met ondernemers die op een normale manier hun brood willen verdienen. Er zijn minder schijn winkels.”

Minister Grapperhaus (L) geeft een ellebooggroet | Foto: Rijnmond

Hij doelt op panden waar ondermijning plaats heeft gevonden. Een doorn in het oog van burgemeester Ahmed Aboutaleb. “We zoeken voortdurend naar ondernemers die niet pluis zijn.” Voor de strijd tegen ondermijning heeft de burgemeester van het Rijk 10 miljoen euro per jaar nodig. Dat bedrag wordt aangevuld met 5 miljoen door de gemeenteraad.

Maar dat is volgens de burgemeester niet genoeg. “Vooral het opkopen van de panden is kostbaar maar ook de personeelskosten. Je moet ervoor zorgen dat criminaliteit niet loont. En dat kost geld.” Ondermijning helemaal tegenhouden kan niet, zegt de burgemeester, maar wel organiseren dat het beheersbaar blijft. En daar is ook mankracht voor nodig. Volgens de burgemeester zijn daar 500 agenten per jaar voor nodig.

Terug naar minister Grapperhaus. Hij is voor structureel geld vanuit het Rijk tegen ondermijning. “We moeten deze buurten teruggeven aan de mensen en zorgen dat die schadelijke drugs distributie eruit gaat."