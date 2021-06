Quinten overleefde op 10-jarige leeftijd een hartstilstand: 'Ik vind dat iedereen moet kunnen reanimeren'

Kinderarts Corinne Buysse, werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam, is er nog steeds vol van. De perfect uitgevoerde reanimatie van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens een EK-wedstrijd was er volgens Buysse eentje uit het boekje.

Sinds reanimatie van de voetballer, waarvan miljoenen televisiekijkers getuige waren, is de belangstelling voor reanimeren flink toegenomen. Ook Buysse heeft dat gemerkt. Er is meer interesse in het onderzoek waaraan zij meewerkte. Een onderzoek van het Erasmus MC naar plotselinge hartstilstand bij kinderen.

Kinderarts Corinne Buysse werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam | Foto: Jacco van Giessen

"Ze hebben dan, net zoals Eriksen, vaak een schokbaar hartritmestoornis", legt Buysse uit. "Daardoor slaat het hart op hol slaat en vallen ze plots neer. Wij hebben voor het eerst wetenschappelijk onderzocht wat de kansen zijn op lange termijn bij kinderen met een plotse hartstilstand buiten het ziekenhuis in de afgelopen twintig jaar. Die zijn echt goed! Vooral de introductie van de AED op openbare plaatsen (bijvoorbeeld bij supermarkten) en een goede keten van zorg- en burgernetwerk blijken tientallen kinderlevens te redden. Zonder dat zouden deze kinderen een hartstilstand niet overleven."

'Ik vind dat iedereen het moet kunnen'

Hoe belangrijk het is dat een hartstilstand snel wordt herkend en ingegrepen, daarover kan de Quinten de Jong (19) meepraten. Op 10-jarige leeftijd overleefde hij een hartstilstand doordat hij snel werd gereanimeerd door omstanders en later door zorgpersoneel. "Heel veel mensen zijn erbij betrokken geweest. Ze hebben mijn leven gered. De reanimatie duurde 3,5 uur."

Dat er door de reanimatie van de voetballer een grote vraag is naar reanimatiecursussen, doet de Rotterdammer goed. "Ik vind dat heel mooi. Ik vind eigenlijk dat iedereen dat moet kunnen. Wees er op bedacht dat het vaker voorkomt dan je denkt. Het kunnen ook kinderen zijn", benadrukt Quinten.

Kinderarts Buysse beaamt dat. "Men denkt vaak dat het oudere mensen overkomt, mensen die bepaalde ziektes hebben. Maar ook onze kinderen en adolescenten kunnen een plotse hartritmestoornis hebben die eigenlijk heel gemakkelijk opgevangen kan worden. Eriksen is een topatleet. Als die het kan overkomen, dan kan het de gezonde sportieveling ook overkomen. Inclusief kinderen."