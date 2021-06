Het weer van vandaag: zon en stapelwolken

Vandaag zijn er flinke zonnige perioden. Er trekt een aantal wolkenvelden voorbij, maar het blijft overal droog. De meeste zon is dan terug te vinden in een smalle kuststrook. Het blijft overal droog en de temperatuur loopt op naar 18 graden op het strand tot lokaal 21 graden landinwaarts. Verder staat een overwegend matige noordenwind.

Vanavond en vannacht is het eerst helder en koelt het flink af. Het is 8 graden in het oosten van de regio tot 11 graden aan zee. In de loop van de nacht neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Er staat een zwakke zuidwestenwind.

Morgenochtend start de dag met vrij veel bewolking. In de loop van de middag komt de zon er vanuit het westen weer steeds beter bij, maar kan er ook een enkele bui vallen. Het is morgenmiddag 20 of 21 graden en de matige zuidwestenwind draait in de loop van de dag naar het westen.

Vooruitzichten

Ook zaterdag en zondag is er nog een enkele bui mogelijk. Daarna is het weer overwegend droog en wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De temperatuur ligt in het weekend rond de 20 of 21 graden en loopt begin volgende week op naar waarden rond de 23 of 24 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.