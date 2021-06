Erasmus MC: Coronavirus kan hersencellen infecteren

Dat het coronavirus nog langere tijd voor klachten kan zorgen zoals de aantasting van het reuk- en smaakvermogen, is inmiddels duidelijk. Maar uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam blijkt nu ook dat het coronavirus hersencellen kan infecteren. Daardoor ontstaat een ontstekingsreactie die mogelijk bijdraagt aan de neurologische en psychische klachten waar veel (ex)patiƫnten wereldwijd mee kampen.

Sommigen hebben problemen met het geheugen, anderen hebben hoofdpijn of zelfs een ontsteking van het hersenweefsel na een coronabesmetting. Omdat uit andere onderzoeken al is gebleken dat het virus via de reukzenuw het centraal zenuwstelsel kan binnendringen, willen de onderzoekers te weten komen wat er gebeurt zodra het virus de hersenen heeft bereikt. Op die manier hopen ze meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de neurologische problemen bij (ex)-patiënten.

Voor de studie hebben onderzoekers van de afdeling virologie en psychiatrie hersencellen blootgesteld aan het coronavirus. Daarbij zagen ze enkele dagen na de infectie dat het virus in staat was om neuronen te infecteren. De verspreiding stopt wel snel en blijft daardoor beperkt tot enkele cellen, maar zelfs die minimale infectie leidt al tot een ontstekingsreactie.

"Maar wat het effect daarvan is op de korte of lange termijn, weten we niet zo goed", zegt viroloog Debby van Riel van het Erasmus MC. Het zou in ieder geval kunnen bijdragen aan de neurologische klachten die sommige mensen ontwikkelen. "We willen ook dezelfde modellen gebruiken om te zien wat er gebeurt als zo'n hersencel op langere termijn wordt blootgesteld aan het coronavirus."

Vogelgriep

De onderzoekers volgden hetzelfde proces met het vogelgriepvirus, waarvan bekend is dat het tot ernstige ontstekingen in de hersenen leidt bij mensen en dieren. "Daarbij zagen we ook dat dit virus heel gemakkelijk en op grote schaal alle soorten hersencellen infecteerde, dus niet alleen neuronen. Het vogelgriepvirus is in de hersenen en de rest van het centrale zenuwstelsel dus veel schadelijker dan het coronavirus. Gelukkig verspreidt dat virus zich heel lastig van mens op mens."

Maar er zijn ook andere oorzaken voor de neurologische klachten na een coronabesmetting. Waarschijnlijk speelt namelijk ook het immuunsysteem een rol, maar om daar achter te komen is meer onderzoek nodig. "Dit onderzoek was vrij basaal. We willen begrijpen wat het mechanisme is van het virus, want die kennis hebben we nodig om goede interventiestrategieën te ontwikkelen. Als je weet welke stappen het virus moet nemen om schade aan te richten die kan leiden tot neurologische problemen, is het ook makkelijker om te zeggen op welke stappen we moeten inzetten."