Deel 'bruine vloot' uitgesloten van coronasteun: 'Het virus maakt toch ook geen onderscheid in de leeftijd van schepen?'

De schepen maken onderdeel uit van de zogeheten bruine vloot. Dat is de professionele passagiersvaart met zo'n vierhonderd traditionele zeilschepen in Nederland, maar ook met 'moderne klassiekers', zoals schipper Jouke Lemmers van de Cherokee het noemt. En juist bij die benaming van de bruine vloot en de regeling die daarbij hoort, gaat het mis.

Vijftig jaar en ouder

De reden dat een tiental zeilschepen binnen deze vloot geen recht heeft op een coronavergoeding, zit 'm namelijk in het feit dat deze jachten minder dan vijftig jaar oud zijn. "Het gaat om een kleine groep moderne schepen, dat zijn er zestien. Er worden steeds strengere veiligheidseisen gesteld en daarom kiezen sommige ondernemers voor een modern schip. De passagiers willen bijvoorbeeld ook meer comfort", vertelt Lemmers. Steun krijgen zij niet, maar de schepen van vijftig jaar en ouder wél.

"Alle schepen, oud of modern, hebben met dezelfde overheidsmaatregelen te maken en hebben vorig jaar geen geld kunnen verdienen. Het coronavirus maakt toch zelf ook geen onderscheid in de leeftijd van de schepen?" Volgens hem zou het dus fair zijn om alle schepen een steunregeling aan te bieden. "Daarnaast hebben modernere schepen hogere kosten, dus het zou raar zijn dat er met een willekeurige leeftijdsgrens onderscheid wordt gemaakt. Er was geen wet voor de bruine vloot, dus is maar een andere afbakening verzonnen."

Jouke Lemmers van de Cherokee | Foto: Rijnmond

Zwaard van Damocles

Voor de vierhonderd schepen binnen de vloot was 15 miljoen euro ingeruimd voor steun. "Toen heeft men bedacht om die groep zo klein mogelijk te maken, zodat er meer geld overblijft", zegt Lemmers. Een logische gedachte vindt hij, maar blij zijn hij en zijn collega's er absoluut niet mee. "Het valt nu nog mee met faillissementen, maar dat komt vooral omdat veel klanten vouchers hebben geaccepteerd. Die moeten nog verzilverd worden, dus dat hangt als een zwaard van Damocles boven iedereens hoofd. Ik betaal al een jaar geen huur meer en kan de vouchers niet terugbetalen. Ik hoor ook soortgelijke verhalen van collega's."

De schippers hebben een advocaat in de hand genomen en bewandelen nu de diplomatieke weg richting het ministerie en staatssecretaris Mona Keijzer. "Als zij voet bij stuk houdt, gaan we nadeelcompensatie eisen. Dat is een speciale regeling bedoeld voor ondernemers die benadeeld zijn ten opzichte van hun concurrenten." Dat wordt alleen wel een rechtszaak die veel tijd en geld gaat kosten. "Daar zitten we niet op te wachten. Daarom hebben we een hardheidsclausule voorgesteld voor de zestien moderne schepen. Daar wilden we eigenlijk gisteren al antwoord op hebben."