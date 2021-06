Rotterdamse wethouder verwacht dat afschaffing van slavernij volgend jaar al nationale feestdag is

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga verwacht dat de afschaffing van de slavernij volgend jaar al een nationale feestdag is. De wethouder deed deze week met zijn collega's uit de drie andere grote steden een voorstel hiervoor in een brief aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die feestdag zou op 1 juli moeten zijn; de dag waarop nu Keti Koti - de afschaffing van de slavernij en op de Nederlandse Antillen in 1863 - wordt gevierd in onder meer Rotterdam.

"We hebben die datum als voorbeeld genoemd, omdat we dat in de grote steden al als groot evenement kennen", zegt Wijbenga. "Veel zwarte Rotterdammers rouwen, herdenken maar vieren dan ook dat er vrijheid is. Als je in Nederland een groot punt wil maken van de vrijheid en de strijd tegen discriminatie, zou zo'n dag officieel benoemen een mooi voorbeeld zijn."

De wethouder vindt dat op deze dag de link met het heden en de toekomst erg belangrijk is. "De slavernij is anderhalve eeuw geleden afgeschaft. Maar ik denk dat het voor veel Rotterdammers met zwarte roots nog zo betekenisvol is, omdat ze het zien als iets van hun identiteit en van de huidige situatie. Dat ze in veel opzichten in huidige samenleving nog niet volledig geaccepteerd worden of anders behandeld worden. Het is een dag van feest, maar ook van rouw van het verleden en van erkenning hoe het nu is."

Wijbenga besprak de plannen woensdag in de raadscommissie. "Een Chinese vrouw sprak toen in en zei dat we als raadsleden niet willen weten wat Chinese Rotterdammers nog over zich heen krijgen. Het gaat dus zeker ook over het heden, hoe we discriminatie en racisme in de stad willen bestrijden."

Vorig jaar verscheen een rapport van drie dikke boeken, waarin beschreven staat wat de rol van het Rotterdamse stadsbestuur is in het slavernijverleden. Het gaat onder meer om het financieren van boten en het investeren in plantages. Als zwarte mensen naar Nederland kwamen in die tijd deden we het misschien redelijk, maar het interesseerde ons niet wat er in de koloniën gebeurde. Dat besef doet je schamen. Een van de opdrachten die ik van de raad heb gekregen, is hoe we hiermee om willen gaan."

Initiatieven

Daaruit zijn een aantal initiatieven voortgevloeid waar het stadsbestuur nu aan denkt. "Bijvoorbeeld dat we de kunst die we toentertijd hebben geroofd zonder betaling uit de koloniën, eerlijk gaan teruggeven. Maar ook aan het beter aangeven van welke rollen de mensen hadden waar straatnamen naar vernoemd zijn. En we willen dit onderdeel van de geschiedenis ook beter aangeven in het onderwijs, zodat jonge kinderen hier goed van leren."

De nationale feestdag zou daar een eerste stap in zijn. "In de brief hebben we een aantal dingen gevraagd die wat ons betreft door de regering moeten worden overgenomen. Voor Rotterdammers stelt deze vraag niet veel voor, omdat we Keti Koti al hebben als belangrijk stukje van de stad. Maar als grote steden zeggen we nu dat we het nationaal willen erkennen, net als dat we vinden dat we nationaal onze slavernijgeschiedenis beter moeten erkennen."