De Wereldhavendagen in Rotterdam gaan dit jaar wél door en zien er zo uit

De Wereldhavendagen in Rotterdam gaan dit jaar, na een jaar afwezigheid, wel door. Het grootste maritieme festival van Nederland is op 3, 4 en 5 september, met een aangepast programma. "De vorm zoals men die kent van vóór 2019 en daarvoor zal dit jaar niet zo zijn", zegt directeur Sabine Bruijnincx.

Tijdens de Wereldhavendagen wordt jaarlijks de Rotterdamse haven in de schijnwerpers gezet en zijn er allerlei mogelijkheden om de haven te ontdekken. Het evenement trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, maar door het coronavirus ging de editie van vorig jaar niet door. Daarvoor in de plaats was toen onder meer Digital Port Day in het leven geroepen. Dit jaar is het wel weer meer mogelijk.

Geen vuurwerk en demonstraties

Ook dit jaar is anders dan anders. Zo gaat er een streep door de demonstraties op het water en het programma langs de kades van de Nieuwe Maas en wordt ook de avondshow met vuurwerk overgeslagen. Daarvoor in de plaats komt een online en een fysiek programma, aangepast aan de dan geldende coronamaatregelen.

Zo zijn er excursies in het havengebied en kunnen bezoekers op eigen gelegenheid tours door de haven doen. Hoe dit er precies uit komt te zien, wordt volgende maand bekend gemaakt. Bezoekers moeten hier wel tickets voor reserveren. Daarnaast is er opnieuw een foto-expositie op de gevel van het Maritiem Museum, net als in 2020. Dit jaar staat die expositie in het teken van werken in de Rotterdamse haven.

Escape room

Het vorig jaar geïntroduceerde scholenprogramma ‘De haven komt naar je toe!’ krijgt ook een vervolg. Jongeren maken hier kennis met alle mogelijkheden die de haven en zijn bedrijven te bieden hebben door middel van gastlessen en bezoeken aan havenbedrijven en musea. Ook is er een soort escaperoom in de Schiecentrale.

Op de Parkkade is zoals elk jaar een mariniersdorp ingericht, een programma over carrièremogelijkheden bij de Koninklijke Marine. Middelbare scholen kunnen hier op vrijdag terecht, in het weekend is dit geopend voor jongeren en studenten. Marineschepen zullen dan aanmeren langs de kade.

De kans bestaat dat bezoekers een negatieve coronatest moeten laten zien bij de excursies. "Mogelijk is dat tegen de tijd van het evenement weer anders", zegt Bruijnincx. "We zullen altijd proberen om een zo uitgebreid programma te bieden, maar hoe dichter dat naar het evenement toegaat des te lastiger dat wordt."

Online

Voor wie liever thuisblijft, is er op zaterdag 4 september net als vorig jaar een online programma, dat wordt gepresenteerd door Richard Groenendijk. Hij ontvangt gasten in de studio en geeft kijkers een blik achter de schermen bij bedrijven in de haven. Ook is er weer een rol weggelegd voor drones Amy en Djimmy, die vorig jaar werden geïntroduceerd als gidsen in de haven. "Mensen kunnen dan zeker vanaf de plek waar ze zitten de haven beleven en genieten", zegt de directeur.