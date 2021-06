Wie is de meest fanatieke EK- of Tour-poule organisator van de regio? | Foto: Andre Weening/Orange Pictures en Rijnmond

Het is een zinderende sportzomer: het EK voetbal is in volle gang en de Tour de France begint aanstaande zaterdag. Daarmee worden ook de nodige EK- en Tour de France-poules georganiseerd. Wij zijn op zoek naar de meest fanatieke organisatoren en jullie leukste anekdotes over het deelnemen aan zo'n poule.