Kind raakt zwaargewond in zwembad op vakantiepark bij Dordrecht

Een kind is donderdagochtend zwaargewond geraakt op een vakantiepark in Willemsdorp, bij Dordrecht. Het slachtoffertje moest worden gereanimeerd en is met een spoedtransport naar het Erasmus MC gebracht.

Het ongeluk gebeurde even voor 10:00 uur bij een vakantiepark aan de Rijksstraatweg, pal naast de Moerdijkbrug. Het ging mis in het zwembad, maar wat daar precies is gebeurd is onduidelijk. Ook de exacte leeftijd van het kind is niet bekend.

Vanwege het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.