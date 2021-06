Grote containerschepen over paar jaar ook aan de stekker in Rotterdamse haven

Grote containerschepen in de Rotterdamse haven kunnen over een paar jaar ook gebruik maken van walstroom. De voorzieningen daarvoor moeten in 2028 klaar zijn. Dat moet de uitstoot van koolstofdioxide terugdringen.

Binnenvaartschepen en ferry's hebben al toegang tot walstroom in Rotterdam. De komende jaren wordt ook gewerkt aan de hele grote schepen in de haven.

Het voordeel van de walstroom is dat de motoren aan boord van het schip uitgezet kunnen worden, zodat er minder uitstoot is. Schepen krijgen hun elektriciteit dan via een kabel van het elektriciteitsnet. Aan de andere kant is nu nog maar een beperkt aantal containerschepen voorzien van een aansluiting voor deze stroomsoort en zijn de belastingregels nu ongunstig ten opzichte van scheepsbrandstof, omdat dat in de meeste havens is vrijgesteld van belasting.

Om de kosten te drukken gaat de Rotterdamse haven samenwerken bij dit project met havens als Antwerpen, Bremen en Le Havre. In 2028 zouden de eerste walstroomvoorzieningen af moeten zijn.