Celstraffen geëist tegen familie Rotterdamse trouwstoetmepper

Shahid B. sloeg op 30 augustus 2019 agent Gert Jan de Jonge knock-out op de Westzeedijk in Rotterdam. Dat gebeurde nadat De Jonge een trouwstoet die voor overlast zorgde, had stopgezet.

De recherche had aanvankelijk veel moeite om de dader te vinden. Justitie zegt dat meerdere familieleden hebben tegengewerkt. Donderdag stonden de bruidegom, diens vader en schoonmoeder terecht.

Niets zeggen

De bruidegom (24) zou tegen zijn vrouw, de zus van Shahid, hebben gezegd dat zij niets moest zeggen als de politie kwam. Volgens de man heeft hij haar alleen maar op haar verschoningsrecht gewezen: als familielid mag zij zwijgen.

De bruidegom stond ook terecht voor belediging van Gert Jan de Jonge. Hij zou vanuit de witte trouwauto hebben gescholden vuile vieze kankerhomo. Deze tekst is door de taxichauffeur gehoord en de man heeft het ook opgeschreven. De verdachte ontkent dat hij lelijke dingen heeft geroepen. Justitie heeft tegen hem honderd dagen cel geëist.

Tegen zijn vader (55) is negentig dagen gevraagd. Hij zou familieleden hebben opgedragen te zeggen dat zij niet wisten waar zijn oudste zoon was. Deze zoon was voor de politie kennelijk belangrijk, mogelijk als getuige van het incident.

Afgeluisterd

De politie luisterde verder een telefoontje af van Shahid B. met zijn moeder. Shahid was op dat moment nog niet gearresteerd. Ze zegt tegen hem: Je moet ontkennen en zeggen dat je niets hebt gedaan. Je moet ook zeggen dat je daar wel was, maar dat je naar achteren keek en niet hebt gezien wie er heeft geslagen.

Volgens de 45-jarige vrouw heeft zij juist tegen haar zoon gezegd dat hij zich moest melden bij de politie. Bij de rechter was irritatie te merken dat zij daarmee iets anders verklaart, dan zij in het telefoongesprek heeft gezegd. De vrouw wees erop dat zij destijds psychische problemen had en werd behandeld. Zij was wel bij de bruiloft, maar reed niet mee met de trouwstoet. Ook tegen haar is 90 dagen cel geëist.

Justitie wees op de ernst van het verstoren van een onderzoek. De politie werkt met man en macht aan de oplossing van een zaak. Als dat onmogelijk wordt gemaakt door getuigen te beïnvloeden, ondermijnt dat het functioneren van de rechtsstaat.

De rechter in Rotterdam doet op 8 juli uitspraak. Eerder is Shahid B. veroordeeld tot anderhalf jaar cel (half jaar voorwaardelijk) en opname in een kliniek voor het neerslaan van de politieman.