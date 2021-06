Tientallen gezinnen Drechtsteden in problemen na afwijzen aanvraag pgb: 'Je gaat eraan onderdoor'

Tientallen gezinnen in de Drechtsteden zijn in de problemen gekomen doordat hun aanvraag voor een persoonsgebonden budget (pgb) werd afgewezen. Dat gebeurt regelmatig. Wie het budget alsnog aanvecht, belandt in jarenlange procedures vol papierwerk. Dit raakt zowel het gezin als het kind. "Emotioneel en mentaal gezien ga je stuk", vertelt Trijnie Schild, één van de gedupeerden aan RTV Dordrecht. "Je gaat eraan onderdoor."

Door een pgb kunnen gezinnen de zorg in eigen handen nemen. Vanuit de gemeente krijgen ze een geldbedrag, waarbij ze zelf zorg kunnen inkopen. Ouders kunnen hierdoor ook zelf voor hun kind zorgen. Tot vorige week oordeelde de gemeente of de ouders in staat waren om de problemen rondom het kind op eigen kracht op te lossen. Wanneer ze dat niet het geval vonden, ging er een streep door de aanvraag heen. De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft inmiddels besloten dat de inkomenstoets per direct wordt afgeschaft.

Financieel onderuit gaan

Toch hebben de getroffen ouders vier jaar lang met de handen in het haar gezeten, en nog steeds. De vijf kinderen van Trijnie Schild hebben allemaal extra zorg nodig, maar ze kon dit zelf niet meer geven. Vanuit de gemeente Sliedrecht kreeg ze hier geen geld meer voor. "Ze waren jarenlang gewend dat ik thuis was. Financieel gezien was het voor mij niet meer mogelijk om niet te werken, maar hierdoor raakten ze wel de stabiliteit kwijt", vertelt Schild aan RTV Dordrecht. Vooral voor kinderen met autisme heeft dit grote gevolgen.

Schild is niet de enige ouder die de gevolgen heeft ervaren. Anke-Elze de Jong Rietstap, stichting Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, vertelt over andere verhalen van ouders. Zo moesten kinderen bijvoorbeeld naar een gesloten inrichting, terwijl dat niet nodig was. Of ouders gingen er financieel aan onderdoor. Ouders wilden de zorg graag zelf blijven geven en gingen daarom een lening aan. Met als gevolg dat de spaarrekening steeds sneller slonk en de schulden zich opstapelden. Deze gezinnen kampen dus nog dagelijks met de gevolgen van het niet ontvangen van een pgb. "Het zijn ontzettende dramatische maatregelen", zegt de Jong-Rietstap.

Landelijk probleem

Beter voor Dordt-raadslid Loudy Nijhoff maakt zich ook boos over de ontwikkelingen. Door haar doorzettingsvermogen is er in Dordrecht nooit een inkomenstoets gekomen, terwijl dat in de negen omliggende gemeenten wel is gebeurd. Het blijft niet alleen bij deze regio, meerdere gemeenten - zoals Breda - hadden het ondertussen ook overgenomen. Hoeveel gezinnen in de regio precies slachtoffer zijn geworden is niet duidelijk. Nijhoff heeft hierover vragen gesteld aan de politiek, maar kreeg er geen duidelijk antwoord op. "Ik wil nu de onderste steen boven krijgen. Het gaat zeker om tientallen gezinnen."

Goedkopere zorg

Nijhoff wil daarnaast graag de discussie over dit onderwerp aangaan. "Vanuit de Vereniging Van Nederlandse Gemeenten wordt steeds aangegeven: er is een tekort," zegt het Beter Voor Dordt-raadslid. "Terwijl er aan de andere kant ouders staan die tegenover een goedkoper tarief, passendere zorg kunnen leveren. Ze krijgen alleen niet de mogelijkheid om hun kinderen zelf te verzorgen."

Nu de inkomenstoets is afgeschaft, geloven zowel Schild, Nijhoff als de Jong-Rietstap niet dat het probleem is verholpen. Zo heeft Schild bijvoorbeeld net een rechtszaak achter de rug om zelf de zorg te geven. Ze is in gelijk gesteld, maar in de praktijk ziet ze nog steeds niet de gevolgen. Ook was het niet mogelijk om het budget met terugwerkende kracht te krijgen. "Hierdoor moest ik door blijven gaan met solliciteren."