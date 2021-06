Twintig jaar Oceanium in Blijdorp: het huis van de koeneusrog en koningspinguïn

“Hij was anders ook wel op z’n pootjes terechtgekomen”, verzekert De Boer, terwijl hij door de tunnel van het jarige Oceanium loopt. Het is zondag twintig jaar geleden dat de toenmalig burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten het grote aquarium opende.

De pinguïns zijn al die tijd één van de hoogtepunten van het Oceanium. Nu zitten er koningspinguïns en ezelspinguïns in het verblijf. Beide soorten zijn aan het broeden. Alsof het dier straf heeft, staat in een uithoek van het bassin een koningspinguïn met het gezicht naar de muur. “Die heeft een ei tussen z’n voeten”, zegt De Boer. “Ik weet niet of het een mannetje of vrouwtje is, want ze broeden om de beurt.”

Ondertussen komt de verzorger van de koeneusroggen met een bakje vis het Oceanium ingelopen. Deze dieren worden met de hand gevoerd. “Dat doen we liever niet, we hebben het liefst zo min mogelijk contact”, legt De Boer uit. “Maar als je ze niet met de hand voert, weten we niet of ze genoeg binnen krijgen. De verzorger heeft heel goed door wie er wel en niet eet.”

De elf koeneusroggen hebben inmiddels ook in de gaten dat ze gevoerd gaan worden. Het is een drukte van belang aan de rand van het bassin, waar de sierlijke vissen bijna uit het water lijken te ‘fladderen’. Uit de hand van de verzorger krijgen ze hun eten. Vier van de elf koeneusroggen hebben afgelopen maand een jong gekregen.

Leren eten

Om de jongen te zien, moeten we naar de quarantaineruimte van het Oceanium. Daar zwemmen de vier baby-koeneusrogjes in een groot bassin in het rond. “Je hebt gezien wat een geweld het is met voeren”, vertelt Mark de Boer. “Deze zouden verdwijnen in dat geweld. Daarom moeten ze eerst hier leren eten. Als ze brutaal genoeg zijn, kunnen ze bij de volwassen dieren worden gezet.

De quarantaineruimte is één van de belangrijkste plekken van het Oceanium. De Boer loopt door de grote ruimte met bassins en aquaria. “Hier kunnen we jonge dieren opvangen, zieke dieren verzorgen en nieuwe dieren komen altijd eerst hier, zodat we hun gezondheid kunnen checken en hun gedrag kunnen monitoren."

Er gaat een hele wereld schuil achter de schermen van het Oceanium. Een wereld die niet alleen draait om het houden van dieren om ze aan publiek te laten zien. Beschermde en bedreigde diersoorten hebben hier een plek. De hoop is ze ooit weer in het wild uit te kunnen zetten.

En de zeldzame Egyptische landschildpad uit het begin van dit verhaal? Die is door De Boer gauw weer terug gezet in zijn terrarium. “Het zijn geen huisdieren, het is dat hij omviel, anders laat ik hem met rust.” De genegenheid voor het beestje is van De Boers gezicht te lezen. Het is dan ook één van zijn favoriete dieren. De Boer coördineert het Europese fokprogramma voor de schildpad die oorspronkelijk uiteraard in Egypte maar ook in Libië voorkomt.

Er is de afgelopen twintig jaar wel wat veranderd in het Oceanium. Ook op het gebied van samenwerking met andere aquaria en organisaties. “Dankzij samenwerking hebben we zoveel kennis opgebouwd; het is niet meer ieder voor zich om leuk dierentuintje te kunnen spelen. Het verhaal over waarom we dingen doen is belangrijk geworden”, besluit het hoofd van het Oceanium.