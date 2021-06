Rugbyclub The Hookers verandert tóch niet van naam

Rugbyclub The Hookers in Hoek van Holland | Foto: Rijnmond

The Hookers gaat de clubnaam toch niet aanpassen. Op de algemene ledenvergadering van de rugbyclub uit Hoek van Holland werd in mei besloten om de -oo te veranderen in -oe, maar bij een extra vergadering moest de naamsverandering nog een formaliteit worden. De twee derde meerderheid die nodig was voor de naamsverandering werd daar alleen net niet gehaald, waardoor de club de oude naam blijft houden.

Het voorstel tot een naamsverandering kwam voort uit een mediastorm. Na een reportage van Rijnmond vorige zomer werd de spot gedreven met de clubnaam van The Hookers. Voor Engelstalige spelers is de clubnaam dan ook ietwat dubbelzinnig: een hooker is, behalve een positie en een actie in de rugbysport, in het Engels ook een dame van lichte zeden. Sommige sponsoren wilden bijvoorbeeld vanwege de naam niet aan de club verbonden blijven.

"Tijdens de algemene ledenvergadering van afgelopen mei was ongeveer zestig tot zeventig procent voor de naamsverandering", meldt woordvoerder Paul van Putten van The Hookers. "Het moest alleen nog een formaliteit worden in de statuten, maar tijdens de afgelopen vergadering was slechts 63 procent voor de naamsverandering. Daarom gaat de verandering van de clubnaam niet door."

De rugbyleden werkt momenteel een voorjaarscompetitie af in de ereklasse, waaruit de Hoekenezen niet kunnen degraderen. In die competitie staat The Hookers elfde met tien punten. Aan deze competitie doen dertien ploegen mee.