Kerkklokken Mijnsheerenland zwijgen voortaan in de nacht

De klokken van de Laurentiuskerk in Mijnsheerenland slaan vanaf eind deze maand niet meer in de nachtelijke uurtjes. Het slaan van de klokken werd vorig jaar al gestopt na klachten van enkele omwonenden, maar na een aanpassing van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) waren ze sinds begin dit jaar gewoon weer te horen.

Dat de klokken in eerste instantie werden stilgezet 's nachts, leidde vorig jaar tot verbazing in het Hoeksche Waardse dorp. "Het kan toch niet zo zijn dat omdat er één of twee mensen last van hebben, een eeuwenoude traditie verdwijnt", zei dominee Hendriks destijds. Ook een aantal bewoners was onaangenaam verrast. "Als je de klok niet hoort, mis je hem. Het hoort bij dit dorp."

Uit metingen bleek toen dat het geluidsniveau in de nacht werd overschreden door het geluid van de klokken. Na overleg met omwonenden was toen de beslissing gemaakt om de kerk 's nachts geen geluid meer te laten produceren.

Sinds begin dit jaar is de klok 's nachts weer te horen. In een raadsvergadering vorig jaar oktober had namelijk een meerderheid van de gemeenteraad besloten om de APV aan te passen op dit punt, waardoor de klok 's nachts weer mocht slaan. Maar meerdere mensen tekenden hier bezwaar over aan.

"Na hoor en wederhoor is de externe bezwarencommissie van mening dat, ondanks dat het slaan is toegestaan, er onvoldoende rekening wordt gehouden met geluidsoverlast", zegt de gemeente in een reactie. Het college heeft daarop de beslissing heroverwogen en besloten dat de klokken vanaf eind deze maand niet meer 's nachts slaan.

Het slaan van de klokken is elektronisch geregeld. De programmering wordt vanaf 30 juni 2021 aangepast en die avond zal de klok voor het laatst om 23:00 uur slaan. Vanaf dan is het elke nacht stil tot 07:00 uur.