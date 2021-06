Voorwaardelijke straf fataal ongeluk Rotterdam-Kralingen

De rechter heeft een voorwaardelijke straf van drie maanden cel opgelegd voor een fataal ongeluk bij de afslag Rotterdam-Kralingen van de A16. Daar kwam een 21-jarige man om het leven nadat hij was aangereden door een tankwagen.

De 55-jarige bestuurder uit Bruinisse had een zogeheten hypo, een zeer lage suikerspiegel, waardoor hij zijn bewustzijn verloor. De rechter stelt dat hij zeer onvoorzichtig is geweest omdat hij eerder getroffen was door een hypo.

Het rijbewijs van de bestuurder wordt voor vier jaar ingetrokken. Justitie heeft twee weken geleden een hogere celstraf geëist, namelijk een half jaar onvoorwaardelijk. Hij werd beschuldigd van het veroorzaken van een dodelijk ongeluk.

De verdachte bleek ook te hebben gereden op de bestuurderspas van zijn baas. Hij deed dat om langer achter het stuur te kunnen zitten en zo de regeling voor de rijtijden te omzeilen. De rechter wijst erop dat hij daardoor veel te lange werkdagen maakte, zeker gezien zijn suikerziekte.

De familie van het 21-jarige slachtoffer krijgt een schadevergoeding van in totaal 45 duizend euro.