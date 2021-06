De nieuwe 'oorlogswandeling' door Rotterdam brengt je terug in de tijd

Stadsgids Erik van Wijk begint met zijn groep voor de deur van 'Het Witte Huis' aan de Geldersekade. Op het dak van het gebouw wordt het gebied aan de toeristen geïntroduceerd. Vervolgens ontrolt zich het verhaal van de Tweede Wereldoorlog, het bombardement en de wederopbouw van de stad. "Dit gebied is compleet weggevaagd", wijst Van Wijk richting de plek waar de bommen op Rotterdam vielen.

Stadsgids Erik van Wijk | Foto: Rijnmond

"Als het stadsverhaal van de Tweede Wereldoorlog ergens verteld moet worden, dan moet dat in Rotterdam", legt Brenda Kamphuis van de Rotterdam Weekend Tours uit." Volgens haar gebeurt dat al in musea, boeken, games en films. "Maar er was nog geen tour door de stad. Tot nu."

'Nooit eerder opgevallen'

De toeristen lopen ook langs de Brandgrens, waarmee de verwoesting van de binnenstad van Rotterdam wordt gesymboliseerd. "Het was mij nooit eerder opgevallen", vertelt Danny, die toerist in zijn eigen stad is. "Sowieso vind ik de oorlog interessant. Dat pakt me altijd wel."

Stadsgids Erik van Wijk vertelt over het bombardement op Rotterdam | Foto: Rijnmond

Toch blijft de vraag of deze 'oorlogswandeling' aanslaat bij de toeristen. "Dat is even afwachten", geeft Kamphuis toe. "We kijken hoe bezoekers en Rotterdammers het zelf ervaren. Een gat in de markt wil ik het niet noemen, maar we merken dat er in Berlijn flinke vraag naar is. Als het daar goed loopt, dan gaat het in Rotterdam ook gebeuren."