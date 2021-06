Mick van Buren (Slavia Praag) verwacht geen stunt van Tsjechië tegen Nederland: 'Ze hadden ook niet verwacht de groepsfase te overleven'

Mick van Buren over de kansen van Nederland tegen Tsjechië in de achtste finale van het EK

Tomas Holes (teamgenoot van Mick van Buren bij Slavia Praag) namens Tsjechië in actie tegen Schotland in de groepsfase van EURO 2020 | Foto: Orange Pictures - Matthew Buxton

Lang werd gevreesd voor een tegenstander uit de 'poule des doods', maar in plaats daarvan mag Nederland het op het EK in de achtste finale op gaan nemen tegen Tsjechië. Een land waar Ridderkerker Mick van Buren bekend mee is, sinds 2016 staat hij namelijk onder contract bij de Tsjechische topclub Slavia Praag. "Ze zijn bang dat het niet goed gaat komen."

Kijkend naar de geschiedenis lijkt het zelfvertrouwen van Nederland wat misplaatst. Van de elf duels die namelijk ooit tegen Tsjechië zijn afgewerkt, gingen er maar liefst vijf verloren waaronder de laatste confrontatie in 2015 in Amsterdam, toen het 2-3 werd voor de Tsjechen in de strijd om EK-kwalificatie. "Dit Tsjechië heeft echter geen absolute sterspelers", legt Van Buren uit. "Vroeger had je nog Milan Baros, Jan Koller of Pavel Nedved. Nu leunen ze vooral op het collectief en ze hadden daarom überhaupt niet verwacht dat ze een groep met Engeland, Kroatië en Schotland gingen overleven."

Trage verdediging en belangrijk drietal

Op een EK hebben Nederland en Tsjechië al twee keer tegenover elkaar gestaan. In 2004 - voor Tsjechië de gouden generatie met de eerder genoemde Baros, Koller, Nedved en Pavel Rosicky - werd het 3-2 voor de Tsjechen in de groepsfase en zouden beide landen later stranden in de halve finale. Tijdens het EK 2000 in eigen land was het een late penalty van huidig bondscoach Frank de Boer die Nederland naar een 1-0 overwinning schoot. "Maar als je kijkt naar nu, dan heeft Nederland simpelweg meer kwaliteit", vervolgt Van Buren. "Vooral de verdediging van de Tsjechen is nu best traag, dus met de snelle aanvallers die Nederland heeft kan je daar gebruik van maken."

Als er dan echter toch een drietal is waar Nederland op moet letten, dan hoeft Van Buren niet lang na te denken. "Ze hebben natuurlijk een goede spits in Patrick Schick, die tegen Schotland nog vanaf de middellijn scoorde. Hij is samen met Tomas Soucek en Vladimir Coufal (beide oud-ploeggenoten van Van Buren bij Slavia Praag, red.) de belangrijkste speler. Soucek is een kopsterke middenvelder die vaak voor de goal komt en Coufal een rechtsback die graag naar voren komt om gevaar te stichten."

Langer verblijf in Praag

Van Buren zelf zal zondag niet naar Boedapest afreizen, want met zijn club Slavia Praag - die maar liefst vijf internationals in de selectie van Tsjechië heeft afgeleverd - zit hij in Oostenrijk ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voorlopig lijkt Van Buren te blijven, want zijn contract bij de zevenvoudig kampioen van Tsjechië is onlangs verlengd.

"Praag is een prachtige stad en ik ken de mensen inmiddels ook goed, dus het voelt fijn hier", legt de 28-jarige aanvaller uit, die de afgelopen jaren wel werd verhuurd aan ADO Den Haag en Dynamo Ceske Budejovice. "Ik had ook wel iets lager kunnen spelen om nog meer minuten te maken, maar ik ben nog niet klaar hier. Ik kreeg afgelopen halfjaar meer speeltijd en we pakten de dubbel. We spelen dus ook zoveel wedstrijden dat ik zeker weet dat ik weer mijn kansen ga krijgen."

De voormalig speler van Excelsior heeft ieder geval wel zijn Oranje-shirt meegenomen om wat tegenwicht te kunnen bieden tegen zijn overwegend Tsjechische teamgenoten. "We zullen dan vast een groot scherm gaan ophangen in de fysio-ruimte om het samen te gaan kijken. Ik ga dan lekker mijn shirtje aantrekken en het is ook niet zo verkeerd als Tsjechië wordt uitgeschakeld, want met Slavia Praag willen we ons kwalificeren voor de Champions League. Dan kunnen we de internationals bij Tsjechië goed gebruiken."