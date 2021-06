Buurtbewoners willen dat lawaaischip vertrekt uit Schiedamse haven: 'Wij worden gek in ons eigen huis'

Bewoners van Schiedam-Zuid moeten nog heel even geduld hebben voordat kraanschip Saipem 3000 de haven zal verlaten. De buurtbewoners klagen al weken over de geluidsoverlast die de motoren van het schip veroorzaken. Volgens het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhoud aan het schip, ERS, worden komend weekend de laatste werkzaamheden verricht. Als alles volgens plan verloopt zal het schip dan op 29 juni vertrekken, ruim een maand voor de geplande vertrekdatum.

Het enorme kraanschip ligt sinds 4 mei aangemeerd in de haven van Schiedam. Sindsdien hebben tientallen buurtbewoners al geklaagd over het zware en dreunende geluid dat het schip veroorzaakt. De motoren van het schip zorgen voor een lage, penetrerende bromtoon in de omgeving. Daarnaast staat er ook een grote blauwe hijskraan op het schip. Wanneer deze gebruikt wordt om het schip in te laden, moet er een extra motor worden ingeschakeld, wat weer voor extra overlast zorgt.

'Wij worden gek in ons eigen huis, we slapen niet, we kunnen niet in de tuin zijn en geen raampje openzetten. We hebben hoofdpijn, druk op de oren en we zijn prikkelbaar', schrijft bewoonster Loesje Bierens op 19 juni op Facebook. '24 uur per dag, zonder pauzes, vanaf begin mei, tot 31 juli. Het volgende schip, dat waarschijnlijk tot september blijft liggen, ligt al klaar.'

Loesje is niet de enige uit de omgeving die het schip het liefst zo snel mogelijk ziet vertrekken. 'Ik hoor hem zelfs in Maassluis', reageert iemand op haar bericht. 'Alles trilt in de woning, ik heb het gevoel dat er continu stroom door mijn lichaam gaat, mijn oren doen pijn door de zware druk', zegt een ander.

Metingen

DCMR Milieudienst Rijnmond, de omgevingsdienst voor de regio, is op de hoogte van de vele klachten die binnenkomen. Toch constateerde DCMR na een geluidsmeting op 17 mei dat er geen sprake was van een overschrijding van geluidsnormen. Bewoners zijn het daar niet mee eens. 'Het geluid dat dit kraanschip produceert valt binnen de norm, het hotelfunctiegeluid zit rond de 50 decibel. De omwonenden hebben voornamelijk last van het laagfrequente geluid, en dat wordt niet meegenomen in de meting', schrijft Loesje.

Omdat de meldingen niet ophouden volgt op 15 juni een tweede meting. Ditmaal op twee meetpunten: één in de omgeving van het schip, en een in de Slikkerveersestraat, vlakbij de Wilhelminahaven. 'Op het meetpunt uit de vergunning was het schip goed te horen, maar kon geen overschrijding van de geluidsnorm uit de vergunning worden geconstateerd.

In de achtertuin van de woning aan de Slikkerveersestraat was het schip hoorbaar en is de overlast verklaarbaar', zegt DCMR, maar zegt daarnaast dat vanwege 'meteo omstandigheden tijdens de metingen' niet kon worden voldaan aan de meetvoorwaarden. Wanneer die omstandigheden verbeteren zal DCMR een nieuwe meting uitvoeren.

Onontkoombare overlast

De bewoners uit de omgeving zullen dus nog heel even moeten doorbijten voordat het schip vertrekt. ERS heeft aangegeven dat er van vrijdag 25 juni 07.00 uur tot en met zondag 27 juni 23.00 uur gewerkt zal worden om het schip vaarklaar te maken. Om het versnelde vertrek mogelijk te maken, moet er nog aardig wat vracht van de kade naar het schip moeten. Daarvoor moet de kraan op het schip worden ingezet. DCMR waarschuwt bewoners dat het onontkoombaar is dat men daar overlast van ervaart.

Na het weekend blijft het schip nog een dag liggen in de hotelfunctie, waarbij de systemen van het schip online blijven en de motoren vaak draaien. Een dag daarna, op 29 juni, zal het schip de haven verlaten en hebben de bewoners (voorlopig) rust. Maar de bewoners hebben al duidelijk gemaakt dat ze meer willen, namelijk dat de regels voor vergunningen worden aangescherpt.

'Waarom worden de jarenoude vergunningen niet ingetrokken, waarom wordt de normering niet zo snel mogelijk aangepast? De DCMR vertelde dat het nog wel 1,5 jaar kan duren voordat de vergunningen worden aangepast', zegt Loesje Bierens op Facebook. 'Gemeente Schiedam, doe hier iets aan! Dit moet nu stoppen! Niet pas over 1,5 jaar.'