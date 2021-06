Stichting 'n Bries brengt theater naar de natuur, ook tijdens de werkzaamheden: 'Eiland van Brienenoord is hier perfect voor geschikt'

"Het is een prachtige locatie. Een eiland middenin de stad, tussen wijken in waar kinderen niet vaak naar de natuur gaan", begint Joke Olthaar wanneer ze uitlegt hoe ze ooit op het Eiland van Brienenoord terecht kwam. "We wilden namelijk theater gaan maken in de natuur. Ik had al veel ervaring met spelen in zalen, maar ik wilde het naar de natuur halen om zo buiten iets leuks te kunnen maken voor kinderen."

Verwondering en leerzaam

Zodoende kwam een zoektocht naar een geschikte locatie op gang, en kwam Joke met haar stichting op het Eiland van Brienenoord terecht. En ook al hebben de voorstellingen vanwege corona even stil gelegen, en vormen nu de werkzaamheden enige hinder, toch zijn de voorstellingen inmiddels in volle gang. "We spelen daarbij vooral in op de verwondering van de kinderen en willen ze dichterbij de natuur brengen. Daarbij gebruiken we theater als middel."

Tijdens de voorstelling die we deze ochtend volgen, gaat een groep van zo'n 30 kinderen mee het eiland op met Joke en haar team. Onderweg komen ze Roos tegen, een dichteres die de kinderen meeneemt naar de nieuwe zandoever. Even later komt er een man verkleed als vogel langs op de fiets. Tussen alle verbazing en verwondering door krijgen de kids ook nog eens praktische tips over de natuur, bloemen en sporen die ze hier tegenkomen.

"We doen dit ook vooral voor de kinderen die hier dichtbij wonen", vervolgt Joke. "Die komen doorgaans niet vaak genoeg in de natuur, en dat willen we hiermee stimuleren. Nu hoop ik dat met deze ontwikkeling van het eiland het gebied nog groener wordt, en dat er nog meer natuur komt. Want het zou zonde zijn als onze verklede vogel de enige vogel is die hier straks nog is. Maar ik heb er vertrouwen in dat het uiteindelijk allemaal nog mooier gaat worden."

Zaterdagmiddag is om 17:20 de derde aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam-Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.