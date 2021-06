Dader van aanslag op Poolse winkel draagt politiepolo

Tweemaal is een Poolse kledingzaak in Rotterdam-Zuid het mikpunt van brandstichters. De daders zijn twee mannen. Het laat hen klaarblijkelijk onverschillig dat de bovengelegen woningen ook in brand kunnen vliegen, met verstrekkende gevolgen. Er zijn duidelijke beelden van het duo. En een geluidsfragment.

De eerste keer dat de twee op de Katendrechtse Lagendijk toeslaan is op zondagavond 4 april. Op de beelden is te zien dat ze de deur van de winkel in brand steken en daarna vluchten via de Dorpsweg, Boergoensevliet en de Frans Bekkerstraat.

Twee weken later op zondagavond 15 april een tweede poging.

Dit keer draagt één van de daders een politiepolo. Te horen is dat deze man in het Nederlands met Slavisch accent tegen een voorbijganger zegt: “de groetjes van de politie”. Wie herkent de mannen?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.