Volg nu live: directie Feyenoord staat Rotterdamse raad te woord over Feyenoord City

Aanvankelijk zag het er niet naar uit dat de directie van Feyenoord met de Rotterdamse raad in gesprek zou gaan over Feyenoord City. Vanavond gebeurt dat uiteindelijk tóch. Volg het gesprek hieronder via de livestream.

Burgers waren al eerder aan de beurt om hun mening te uiten over Feyenoord City. "Doe het niet, dit is slecht voor de club", was een veelgehoorde opmerking van tegenstanders op het stadhuis.

Naast veel tegengeluid, was er ook kritiek op de grote afwezige in het debat: de directie van Feyenoord. Die liet eerder weten niet naar het Stadhuis te willen komen in verband met de vele bedreigingen.

Algemeen directeur van de Rotterdamse club, Mark Koevermans, en andere directieleden komen donderdagavond alsnog naar het Stadhuis om tekst en uitleg te geven over waarom zij een grote voorstander zijn van Feyenoord City.

De bijeenkomst is hier live te volgen.