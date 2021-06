Dit zijn belangrijkste verhalen van donderdag 24 juni

Celstraffen geëist tegen familie Rotterdamse trouwstoetmepper

Justitie heeft celstraffen tot honderd dagen geëist tegen drie familieleden van de zogeheten trouwstoetmepper uit Rotterdam. Hen wordt verweten dat zij het onderzoek naar het incident hebben belemmerd.

Shahid B. sloeg op 30 augustus 2019 agent Gert Jan de Jonge knock-out op de Westzeedijk in Rotterdam. Dat gebeurde nadat De Jonge een trouwstoet die voor overlast zorgde, had gestopt.

De recherche had aanvankelijk veel moeite om de dader te vinden. Justitie zegt dat meerdere familieleden hebben tegengewerkt. Donderdag stonden de bruidegom, diens vader en schoonmoeder terecht.

Rotterdamse wethouder verwacht dat afschaffing van slavernij volgend jaar al nationale feestdag is

De Rotterdamse wethouder Bert Wijbenga verwacht dat de afschaffing van de slavernij volgend jaar al een nationale feestdag is. De wethouder deed deze week met zijn collega's uit de drie andere grote steden een voorstel hiervoor in een brief aan de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. Die feestdag zou op 1 juli moeten zijn; de dag waarop nu Keti Koti - de afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Nederlandse Antillen in 1863 - wordt gevierd in onder meer Rotterdam.

Quinten overleefde op 10-jarige leeftijd een hartstilstand: 'Ik vind dat iedereen moet kunnen reanimeren'

"Heel indrukwekkend, de snelheid waarmee het werd herkend, de reanimatie werd opgestart, de defibrillator werd gebruikt, het was spectaculair. De Deense topvoetballer ging ook in bewustzijn van het veld, prachtig!"

Kinderarts Corinne Buysse, werkzaam bij het Erasmus MC in Rotterdam, is er nog steeds vol van. De perfect uitgevoerde reanimatie van de Deense voetballer Christian Eriksen tijdens een EK-wedstrijd was er volgens Buysse eentje uit het boekje.

Goed nieuws voor horeca: kroegen hoeven vrijdag niet om 22:00 uur dicht

Hoewel door de coronamaatregelen alle horecagelegenheden om 22:00 uur zouden moeten sluiten, wordt die sluitingstijd in Rotterdam vrijdagavond niet gehandhaafd voor horeca met een nachtontheffing. Burgemeester Aboutaleb heeft besloten om langere openingstijden te gedogen, omdat op zaterdagochtend de nieuwe versoepelingen in gaan. Dat laat de gemeente aan Rijnmond weten.