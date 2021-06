Bewoners Tweebosbuurt demonstreren bij de Tweede Kamer: 'Niet alleen huizen, maar ook gezinnen worden gesloopt'

De Tweebossers staan niet alleen in hun strijd. Onder andere bewoners uit de Wielewaal die hetzelfde meemaken en mensen uit Pompenburg die hetzelfde boven het hoofd hangt waren aanwezig. Daarnaast is er steun van een brede coalitie van organisaties die opkomen voor het recht om te wonen zoals de Woonbond en Recht op de Stad. Die laatste organiseerde de demonstratie.

'Wijken voor rijken'

"Ontzettend goed dat heel veel Rotterdammers hier zijn om hun plekje op te eisen", zegt Stephan van Baarle (DENK), die voor zijn overstap naar de landelijke politiek raadslid was in Rotterdam. "Het huidige beleid komt erop neer dat Rotterdammers die de stad hebben opgebouwd, nu moeten wijken voor de rijken. En nu zeggen de Rotterdammers: 'tot hier en niet verder.' We hopen dat de gemeente tot inkeer komt en inziet dat wat ze doen, asociaal en discriminerend is."

De sloop is afgelopen maandag, ondanks alle protesten, begonnen. Heeft demonstreren dan nog wel zin? Volgens Van Baarle wel: "we hopen hiermee dat de gemeente tot inkeer komt, dat ze inzien dat het onmenselijk is waar ze mee bezig zijn. En ik denk ook dat Rotterdammers bij de komende verkiezingen hier keihard mee gaan afrekenen."

Rechten van de mens

"We hebben met de steun van de Verenigde Naties en de Tweede Kamer verandering proberen te brengen in de plannen", zegt bewoner Wim Leeuwis. Volgens de VN is het Rotterdamse woonbeleid in strijd met rechten van de mens. "Er moet een minister komen voor wonen en de woonvisie in Rotterdam moet van tafel."

"Volgens Mustapha, een andere bewoner van Tweebosbuurt, is de demonstratie nu al geslaagd. "We hebben heel veel aandacht gekregen met alle media die hier aanwezig zijn. De Tweebosbuurt is op de kaart gezet, de Rotterdamse visie is bekend geworden bij het publiek. Die visie raakt nu al veel mensen, maar gaat in de toekomst nog meer mensen raken. Veel woningen staan op de lijst om gesloopt te worden. Dat zijn niet alleen de woningen, maar ook gezinnen die gesloopt worden. Dat gaat dus heel diep en daarom ben ik blij met alle aandacht die we krijgen."

Kijk hier naar de livestream van de demonstratie en de gesprekken met de betrokkenen.

