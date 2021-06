Erehaag voor overleden Yorian die na twee jaar in Zwitserland werd gevonden

Familieleden en vrienden van Yorian Kooiman, de 30-jarige Rotterdammer die in 2019 verdween in Zwitserland, hebben donderdagavond een erehaag georganiseerd. Het lichaam van Yorian werd op 1 juni ontdekt in de omgeving van de berg Rigi, waar hij twee jaar eerder tijdens een wandeling verdween. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Honderden mensen waren aanwezig om Yorian te herdenken.

De erehaag werd georganiseerd aan de Langeweg in Oud-Beijerland, de geboorteplaats van Yorian. Hier verbleef hij in de weken voor zijn vermissing. Yorian verdween twee jaar geleden tijdens een wandelvakantie in Zwitserland. Op 7 september, een dag nadat hij voor het laatst contact opneemt met zijn familie, verdwijnt Yorian. Zijn familie maakt zich ernstige zorgen. Yorian gebruikt medicatie, en zij vrezen dat zijn leven in gevaar is. Drie weken later wordt de vermissing van Yorian bekendgemaakt.

Yorian wordt voor het laatst gezien in de omgeving van Zürich. Op social media gaan oproepen en pamfletten rond met het gezicht van Yorian. "Onze zoon, broer en vriend is vermist in Zwitserland, help ons alsjeblieft hem terug te vinden", is de boodschap. Een grote groep vrienden vertrekt in september 2019 naar Zwitserland om de omgeving van de berg uit te kammen. Samen met de Zwitserse hulpdiensten doorzoeken ze het skigebied, maar na een paar dagen zoeken zonder resultaten, keren de vrienden terug naar Nederland.

Sindsdien verkeerde de familie in onzekerheid over waar Yorian was, totdat zijn lichaam op 1 juni werd gevonden. Volgens de politie is Yorian niet door een misdrijf om het leven gekomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.