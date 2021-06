Goed nieuws voor horeca: kroegen hoeven vrijdag niet om 22.00 uur dicht

Hoewel door de corona-maatregelen alle horeca-gelegenheden om 22.00 uur zouden moeten sluiten, wordt die sluitingstijd in Rotterdam vrijdagavond niet gehandhaafd voor horeca met een nachtontheffing. Burgemeester Aboutaleb heeft besloten om langere openingstijden te gedogen, omdat op zaterdagochtend de nieuwe versoepelingen in gaan. Kroegen met een nachtontheffing zouden dan rond middernacht weer open mogen.

Door de nieuwe regels zou een bijzondere situatie ontstaan voor horeca-gelegenheden die onder normale omstandigheden tot na middernacht geopend mogen blijven. Zij zouden dan op vrijdagavond de deuren moeten sluiten, om vervolgens rond middernacht op zaterdagochtend weer open te gaan. Aboutaleb heeft daarop besloten om te gedogen dat deze gelegenheden open blijven. Rotterdam is niet de eerste stad waar deze gedoogconstructie wordt toegepast: ook in Amsterdam en Utrecht zijn dergelijke afspraken gemaakt.

Robèr Willemsen, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, is blij met de maatregel. "Dit is goed nieuws voor horeca-eigenaren in Rotterdam. Het was al afgesproken in Utrecht en Amsterdam, maar ik ben blij dat Rotterdam hetzelfde pad volgt". Willemsen heeft zelf een aantal kroegen in Rotterdam. Hij hoopt dat ook zijn collega's goed met de situatie omgaan: "Ik hoop dat de eigenaren verstandig omgaan met de geboden mogelijkheden."