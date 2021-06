Raad heeft nog steeds veel vragen over Feyenoord City

De Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdagavond dan eindelijk met de directie van Feyenoord gesproken over Feyenoord City. Veel vragen werden gesteld, maar vaak kwam er nog geen (definitief) antwoord. Wel was de club duidelijk dat het project zou stoppen als de bouwkosten te hoog worden of de financiering uiteindelijk niet lukt.

Het was een mededeling waar veel partijen wel blij mee waren. Feyenoord denkt er dus net zo over als veel partijen in de gemeenteraad, was de reactie. Gerben van Dijk van de CU/SGP: "Als de financiering niet rond is of de bouwkosten de pan uit vliegen, dan gaat het gewoon niet door. We blijven dan niet duwen en trekken om het op een of andere manier toch nog in de mal te passen. Dan is het gewoon helder en gaat dit project niet door."

Ook GroenLinks was blij met die uitspraken. Raadslid Jeroen Postma had de directie van Feyenoord nog bevraagd of het allemaal niet een tikkeltje teveel was, gezien de prestaties van de club, maar algemeen directeur Koevermans zei dat het kon. Voor Postma was dat genoeg.

"Het is opvallend dat ze heel duidelijk 'ja' zeggen tegen de business case. Dat hebben ze eerder gedaan en donderdagavond is dat weer benadrukt", zegt Postma. "Dat verrast me op een bepaalde manier wel, omdat er aannames in de business case zitten waarvan ik denk dat dat behoorlijk beter presteren vereist dan ze de afgelopen jaren hebben laten zien. Ik denk dat daar nog wel een risico voor de club zit."

Pr-verhaal

De directieleden van Feyenoord kregen een enorme stroom vragen op zich af. Oppositiepartijen 50Plus en de Partij voor de Dieren waren niet tevreden met de antwoorden die ze kregen. Zo kwam er geen antwoord op de vraag van 50Plus wat de gevolgen voor Feyenoord zouden zijn als het nieuwe stadion niet doorgaat.

Ruud van de Velden van de PvdD vond de antwoorden meer een pr-verhaal. ”Ik vind het een zeer zwak verhaal. U ontwijkt alleen maar vragen", zei hij. "Mijn vertrouwen is alleen maar afgenomen. Hoe moet dit verder?"

Business seats

De VVD vindt juist dat er wel duidelijke antwoorden op belangrijke vragen kwamen. Bijvoorbeeld hoe groot de vraag naar business seats is. "Er was discussie over hoeveel interesse er was vanuit de zakenwereld. Er is duidelijk gezegd dat er veel belangstelling is en dat er wachtlijsten zijn. Dat geeft aan dat er potentie is."

Draagvlak

Tijdens de inspreekbijeenkomsten met de supporters was er regelmatig de kritiek dat Feyenoord hen niet serieus mee liet praten. Feyenoord nuanceerde dat donderdagavond. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam: "Je krijgt een heel ander verhaal te horen, over enquêtes waarin 70 tot 75 procent van de supporters zich heeft uitgesproken vóór het nieuwe stadion. Ik kan dat niet controleren. Ik moet er maar van uitgaan dat het klopt. Het is een totaal ander beeld dan we van de insprekers hebben gehoord."

Het CDA van Christine Eskes is blij te horen dat er toch ook wel een ander geluid is. "Ik denk dat je moet zeggen dat er een aantal nuanceringen mogelijk zijn op dat geluid van eerder deze week. Dat je ziet dat er tweemaandelijks gesproken wordt met Supportersvereniging De Feijenoorder en dat er periodiek gesprekken zijn met supporters. Dat er ook echt input is opgehaald op het zitplaatsenplan. Ik denk dat dat nuances zijn. Alhoewel de club zelf aangeeft dat het ook beter kan."

Besluit

De gemeenteraad gaat volgende week in debat met de wethouder over Feyenoord City. Aan het einde van de avond zei de directie van Feyenoord dat ze hoopten dat de gemeenteraad uiteindelijk volgende maand zal instemmen. Leefbaar Rotterdam ziet dat niet zitten. Robert Simons: ”Directeur Smorenburg zegt dat we met zijn allen tegelijk in het bootje stappen. Maar waarom moeten wij als gemeenteraad dan nu alleen in het bootje stappen? De BVO Feyenoord gaat pas aan boord als aan de financiële voorwaarden is voldaan!"