Het weer van vandaag: veel wolken

Vandaag is het overwegend bewolkt en valt er een enkele bui. Het is vanmiddag 18 of 19 graden en er staat een overwegend matige zuidwestenwind.

Vanavond en vannacht is er veel bewolking en valt lokaal nog een bui. Het is 14 graden en er staat een zwakke zuidoostenwind.

Morgenochtend is er veel bewolking en valt lokaal een spat regen. Later breekt de zon ook af en toe door. De temperatuur loopt op naar 19 tot 21 graden. In de loop van de dag is er kans op een enkele regen- of onweersbui. Er staat een zwakke tot matige, naar noord draaiende, wind.

Vooruitzichten

Zondag draait de wind naar het noordoosten en wordt warmere lucht aangevoerd. Op veel plaatsen is het dan 25 of 26 graden. Ook maandag worden deze temperaturen op veel plekken in de regio wel gehaald. Daarbij zijn er zonnige perioden afgewisseld met wolkenvelden. Lokaal valt een enkele (onweers)bui.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.