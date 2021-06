GGD's starten met prikken met Janssen, afspraak maken nog mogelijk

De GGD's in deze regio beginnen met het vaccineren met het Janssen-vaccin. De eerste prikken worden vrijdag gezet in Dordrecht (GGD Zuid-Holland Zuid). De GGD in de regio Rotterdam-Rijnmond start dit weekend. De belangstelling was enorm: twee uur nadat de afsprakenlijn woensdagochtend open ging, hadden belangstellenden al meer dan twee miljoen keer gebeld.

De GGD Rotterdam-Rijnmond start een dagje later met Janssen, omdat de meeste priklijnen op de veertien locaties in dat gebied op het moment al vol zaten. "Dat moest even in elkaar geschoven worden, maar we staan er klaar voor", zegt Danny Colijn van de GGD Rotterdam-Rijnmond.

In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt op drie van de veertien locaties geprikt met Janssen. Landelijk zijn er tweehonderdduizend vaccins beschikbaar, waarvan er zesduizend bedoeld zijn voor dit gebied. Die worden toegediend in Capelle aan den IJssel, Maassluis en Spijkenisse.

"We hebben nog een paar honderd plekken open staan", zegt Colijn. Mensen die een afspraak willen maken, kunnen dat doen via 0800-1295. "Dat is het landelijke nummer. Bellen heeft zeker zin, want als de vaccins op zijn registreren ze je naam en kom je op een wachtlijst. Je krijgt dan een sms'je als er weer vaccins beschikbaar zijn." Vrijdagochtend hebben landelijk 154 duizend mensen een afspraak gemaakt voor een inenting met het Janssen-vaccin.

Bij de GGD Rotterdam-Rijnmond staan vooralsnog voor de komende twee tot drie weken afspraken ingepland. "Als de leverancier meer prikken kan leveren van Janssen, zullen die naar rato worden verdeeld over het land."

