Uitverkocht sportcafé Panenka dolblij dat samen voetbal kijken weer mag: 'Dit wordt een mooie sportzomer'

Nederland staat dit weekend weer een aantal versoepelingen te wachten. Het mondkapje mag op veel plekken af, we mogen de dansvloer (onder voorwaarden) weer op én we mogen op anderhalve meter afstand in het café voetbal kijken. Met Nederland in de achtste finale deze zondag kon de timing haast niet beter voor het Rotterdamse sportcafé Panenka.

De zaak aan de Eendrachtsweg biedt normaliter plaats aan zo'n 120 tot 140 man. Maar met de huidige regelgeving, waarbij rekening gehouden moet worden met de anderhalve meter afstand en iedereen aan een tafel moet zitten, kan Panenka zeventig bezoekers kwijt. "We zijn voor nu heel blij met dat aantal, zeker als je kijkt waar we vandaan komen", zegt Wim de Klerk van Panenka.

De bar was net als andere horecazaken al maanden dicht en dus is elke versoepeling welkom. "Het voelt misschien wel minder gastvrij dat we ervoor moeten zorgen dat mensen op hun plek blijven zitten, maar je merkt dat mensen het leuk vinden dat ze weer mogen komen. Ze doen daardoor niet moeilijk en houden zich aan de regels", legt De Klerk uit. Een polonaise door de zaak zit er dus niet in. "We hebben wat ervaring na de eerste lockdown, dus we weten ongeveer wat we kunnen verwachten."

De zeventig plekken in het café waren allemaal al snel volgeboekt. Een mooi gegeven na een zwaar coronajaar. "Het is erg pittig geweest, ook omdat we net onze tweede zaak hadden geopend in Blijdorp. Daar hadden we geen recht op overheidssteun. Maar we zijn er nog en we zijn strijdvaardig. Daar zijn we Rotterdammers voor: we zetten de schouders eronder en gaan ons best doen."

Met grote sportevenementen in het vooruitzicht gaat dat wel lukken. Naast het EK start zaterdag de Tour de France, volgende maand zijn de Olympische Spelen en het Formule 1-seizoen, met Max Verstappen als nummer 1 in het klassement, is in volle gang. "Dit wordt een mooie sportzomer."