Bekir E. krijgt twintig jaar cel en tbs voor moord op Rotterdamse Hümeyra

De uitspraak van de rechter is dezelfde als justitie vorige maand eiste. Het hof wijst op de voorgeschiedenis van het drama, waarbij Bekir E. Hümeyra meermalen met de dood heeft bedreigd. Volgens het hof was de man gekrenkt omdat het meisje jonger bleek te zijn dan zij had verteld. Hij accepteerde het niet dat zij de relatie had verbroken. Zij deed dat omdat ook Bekir had gelogen: hij had gezegd dat hij jonger was dan 30.



Hümeyra deed in totaal vier keer aangifte tegen Bekir E. wegens stalking en mishandeling. In augustus 2018 werd hij veroordeeld tot zes weken cel, waarvan drie weken voorwaardelijk. Volgens het hof was hij daardoor extra gekrenkt geraakt. Bekir stuurde het slachtoffer in het najaar van 2018 een foto waarop twee wapens te zien waren. Een daarvan is het latere moordwapen. "Hümeyra is erg bang voor de verdachte en bang dat hij de vuurwapens een keer zal gebruiken."



Het hof wijst erop dat Bekir uiteindelijk bewust op zoek is gegaan naar het meisje bij haar school in Rotterdam. "De wijze waarop de verdachte Hümeyra heeft gedood komt onmiskenbaar voor als een executie". Direct na afloop heeft hij in een politiebusje verklaard: "Weet u waarom ik het heb gedaan? Ze was geen 18 maar 16. Dat kan echt niet. Ze moet niet fucken met mij en heeft gelogen over haar leeftijd. Bij de reclassering dachten ze dat ik pedofiel ben."

Het OM eiste in november 2019 ook al twintig jaar cel en tbs tegen Bekir E. voor deze moord. De rechter legde hem uiteindelijk veertien jaar cel en tbs op, omdat deze oordeelde dat het doodslag was in plaats van moord. De eis van het OM werd destijds door de familie als een opsteker werd gezien, maar ze waren kwaad over het uiteindelijke oordeel van de rechter. Justitie ging vervolgens in hoger beroep.

In het hoger beroep in mei werd dan ook opnieuw twintig jaar cel en tbs geëist. "Het is het trieste dieptepunt na maandenlange stalking en bedreiging. Hij appte haar regelmatig doodsbedreigingen, die ook aan haar familie waren gericht", zei het OM vorige maand. Volgens het OM was er wel degelijk sprake van voorbedachte rade en om dat argument kracht bij te zetten, werden destijds camerabeelden van de schietpartij getoond in de rechtbank. "Daaruit kan geen andere conclusie getrokken worden dan dat de verdachte de tijd heeft gehad om na te denken over wat hij deed en dat hij dus niet heeft gehandeld in een opwelling".

Maximale straf doodslag

De maximale straf voor moord (dertig jaar) is nu nog dubbel zo hoog als die voor doodslag (vijftien jaar). Het Ministerie van Justitie en Veiligheid meldde donderdag dat de maximale gevangenisstraf voor doodslag omhoog gaat naar 25 jaar. Een wetsvoorstel daartoe is donderdag ingediend bij de Tweede Kamer.