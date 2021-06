Een waterige Chris Natuurlijk

Het drijvende kantoor in de Rijnhaven in Rotterdam is bijna af. Albert Takashi Richters - architect bij Powerhouse Company - neemt Chris Natuurlijk mee op een rondleiding door de Floating Office Rotterdam, thuisbasis van het VN-klimaatcentrum, het Global Centre on Adaptation (GCA).

Floating Office Rotterdam | Foto: Sebastiaan van Damme

Drinkbare rivieren

Tijdens een kanotocht in Canada met zalmen in de rivier en beren op haar pad, kan Lia An Phoa het water zo uit de rivier drinken. Li An heeft een missie: overal in de wereld drinkbare rivieren. In Chris Natuurlijk vertelt ze over haar boek Drinkbare rivieren dat ze samen schreef met haar vriend Maarten van der Schaaf. Het is een verhaal over een nieuw natuurbesef.

Regentonnen in Rotterdam

Het Regent Tonnen is een Rotterdams initiatief dat met regentonnen de verspilling van kraanwater tegen wil gaan. Het project heeft ook een sociale kant, want de regentonnen worden geïnstalleerd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die even wat anders willen dan op kantoor zitten. Chris Natuurlijk gaat kijken op het V.O.C.-Plein in Delfshaven, waar zeven regentonnen worden geplaatst.

Wat is water?

Schrijver Jan van Mersbergen vertelt in Chris Natuurlijk over het eerste Gouden Boekje van zijn hand. Het heet Wat is water. Koen, de jongen in het boekje leert wat water is door in een blauw champignonbakje water te laten bevriezen.

Zaterdag 26 juni van 08:00 tot 09:00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.