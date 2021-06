Feyenoorddirecteur Koevermans: 'Streep door nieuw stadion als bouwkosten stijgen of financiering niet rond komt'

De bouwkosten voor het nieuwe stadion Feyenoord mogen niet hoger worden dan 441 miljoen euro. Anders gaat het project niet door. Dat geldt ook als de externe financiering niet rondkomt. Dat heeft algemeen directeur Mark Koevermans van Feyenoord gezegd in een gesprek met raadsleden op het Rotterdamse stadhuis. Het duurt tot het einde van het jaar voordat de club daar duidelijkheid over kan geven.

Koevermans begon zijn betoog met te zeggen dat de intimidatie en bedreigingen impact hebben gehad. "Dat de afwezigheid van de BVO-directie ophef heeft opgeleverd wordt betreurd en was absoluut niet de bedoeling", aldus Koevermans. Hij wilde niet uitleggen waarom hij nu, na een week, wel wilde komen. Hierna gaf hij een toelichting op de business case en beantwoordde veelgestelde vragen van supporters. Ook werd nogmaals gezegd dat de club écht een nieuw stadion wil.

Business case

De business case is écht haalbaar volgens de directie van de BVO. Veel supporters hebben de afgelopen dagen aangegeven dat de cijfers te rooskleurig zouden zijn, maar directeur Koevermans ontkent dat. "Interne en externe specialisten hebben ernaar gekeken en denken dat het haalbaar is. Het nieuwe plan moet goed zijn voor Feyenoord en niet alleen de eerste jaren."

Doel is jaarlijks mee te doen in de top drie van Nederland en vaker overwinteren in Europa. Tot nu toe begroot Feyenoord het Europees voetbal niet, maar dat gaat dus met het nieuwe stadion wél gebeuren. Dat zou minimaal tussen de 7 en 10 miljoen euro moeten opleveren, zo werd de raad voorgerekend.

Uiteraard kwam de minimale fee van 25,4 miljoen al snel ter sprake. Koevermans: "Je kunt altijd de vraag stellen wat nu een grote stijging is. Is ruim 7,5 tot 8 miljoen euro het waard? Dat mag en kan, maar het feit is dat Feyenoord ten opzichte van de huidige situatie er nooit slechter op wordt."

Seizoenkaarten

Aan het zitplaatsenplan wordt nog gewerkt, was de boodschap van de directie. Er ligt nu een concept, dat ook aan Supportersvereniging De Feijenoorder is voorgelegd. De komende maanden wordt daar dan verder over gepraat. Daaraan gelinkt is ook de prijs van de seizoenkaarten. Koevermans zei uit te gaan van een gemiddelde prijsstijging van zo'n 15 tot 20 procent. Wel zullen er twintigduizend seizoenkaarten beschikbaar zijn onder de 400 euro. "De zakelijke verkoop geeft de grootste stijging", zei Koevermans. "Daar lopen we nu op achter. Feyenoord kan en moet daar stappen op maken."

De SP en 50Plus wilden weten waar die supporters dan komen te zitten. Commercieel directeur Joris van Dijk heeft uitgelegd dat de stoelen op de eerste, tweede en derde ring komen op de korte zijde. Ook wordt nog gekeken naar mogelijkheden aan de lange zijde. "We willen de familie mee laten verhuizen en een goede plek geven."

De horeca-inkomsten voor supporters in de business case is iets naar beneden bijgesteld en wordt nu rond de 7 euro per persoon verwacht. Dat er veel meer geld uitgegeven wordt in het nieuwe stadion komt volgens de directie van de BVO onder meer doordat het veel gemakkelijker is om een hapje en drankje te halen. "We gaan daar wel uit van echt bier", zoals een supporter vroeg.

Stijging bouwkosten en financiering

Feyenoord heeft nog zorgen over twee belangrijke voorwaarden. Als eerste de prijsstijging van grondstoffen voor de bouw. Die oplopende prijzen worden nauwlettend in de gaten gehouden. Er wordt nu gewacht op de eerste inschattingen van de bouwbedrijven. "We houden vast dat het stadion voor maximaal voor 441 miljoen euro gebouwd moet worden. De kosten mogen de huidige business case niet raken." Koevermans heeft aangegeven dat het zeker tot het eind van het jaar duurt, voordat de club duidelijkheid kan geven.

De raadsleden, onder wie Ruud van der Velden van de Partij voor de Dieren, wilden weten wat er gebeurt als het te duur wordt en of er dan versoberd gaat worden. Dennis Tak was benieuwd of Feyenoord wacht als de kosten te hoog zijn, of dat er een deadline is en dat er dus een beslissing wordt genomen om het maar niet te doen. Daar kwam geen antwoord op.

Aan de financiering wordt ook nog gewerkt door Vrienden aan de Maas. Er is nu voor 30 miljoen euro aan intenties binnen en voor nog 10 miljoen euro wordt gezocht naar geldschieters. De directie van de BVO heeft er vertrouwen in dat het de Vrienden aan de Maas gaat lukken die resterende 10 miljoen binnen te halen.

"De gebiedsontwikkeling past heel goed bij Rotterdam", zei directeur Mark Koevermans. "Het nieuwe stadion kan als katalysator werken, zowel op sportief als op maatschappelijk vlak." De directie zegt de emoties die er zijn om de Kuip te verlaten goed te begrijpen. "Ook ik vind dat een schitterend stadion met een unieke sfeer. Ik heb er vele herinneringen aan, zoals dat ik op 5-jarige leeftijd voor het eerst met mijn opa naar het stadion ging. Maar de taak van de directie is wel de toekomst en de doelen en dromen realiseren."

Draagvlak

De raadsleden wilden van Feyenoord ook weten hoe het nu zit met het draagvlak van de supporters voor het plan. De afgelopen dagen zeiden veel tegenstanders dat er niet met hen wordt gesproken als duidelijk wordt dat ze tegen Feyenoord City zijn. Koevermans vond de vraag over het draagvlak lastig te beantwoorden. "Er zijn onderzoeken geweest en informatieavonden gehouden. Maar we spreken niet alle 2,5 miljoen supporters. Goede adviezen zijn meegenomen, maar niet alle wensen kunnen gerealiseerd worden."

Commercieel directeur Joris Van Dijk zei dat volgens hem de supporters die bij de gemeente hadden ingesproken voornamelijk vanuit emotie spraken. Die opmerking viel bij een groot aantal fracties in de gemeenteraad slecht. 50Plus, GroenLinks en de PvdD zeiden dat de supporters die kritiek hebben hiermee tekort wordt gedaan. Jeroen Postma van GroenLinks: "Wij hebben hier van de week juist veel ratio gehoord bij de supporters". Van Dijk heeft later op de avond gezegd zijn uitspraak niet zo bedoeld te hebben en bood zijn excuses aan.

Leefbaar Rotterdam fractievoorzitter Robert Simons wilde weten of de club bereid is om alsnog een nieuwe enquête te houden. Van Dijk zegt dat er inderdaad nogmaals een nieuwe steekproef gedaan wordt naar het draagvlak onder seizoenkaarthouders en zakelijke relaties.

Hoe zit het nu met de keuze voor een legioen- of supportersruimte, vroeg Dennis Tak van de PvdA zich af. De keuze is nog niet gemaakt, zo liet de directie van de BVO weten. De gesprekken lopen nog. "We zijn er niet op tegen, maar hebben wel een mening", aldus Koevermans. Directeur Van Dijk vertelde dat nog gekeken wordt op welke plek die zaal zou kunnen komen.

Renovatie?

De raadsleden wilden weten of vernieuwbouw van de Kuip nog een optie is. Roel Vollebregt, directeur nieuw stadion, zegt dat het niet een goede keuze is. Hij was in het verleden ook betrokken bij het verbouwvoorstel van BAM. "Hoe goed je ook verbouwt, het wordt niet zo goed als een nieuw stadion om je business case rond te krijgen. En bij renovatie krijg je ook te maken met inkomstenderving tijdens de verbouwing."

Besluit

Aan het eind van de avond zei Koevermans dat de club hoopt op een positief besluit van de gemeenteraad in begin juli. Eerder deze week riep ook wethouder Van Gils van grote projecten in een raadsbrief al op om als gemeente een besluit te nemen om andere investeerders vertrouwen te geen. Dat betoog werd bekrachtigd door Pieter Smorenburg, de financieel directeur van Feyenoord. "Waarom moet de raad al beslissen? Dat is aan u zelf. Wat wij er van merken? Het helpt in de gesprekken met investeerders en de bouwers".

Dan nog de vraag of de directieleden nog een bonus krijgen als het project doorgaat? Die suggestie werd gemeld tijdens de inspraakbijeenkomst met de supporters. Directeur Smorenburg: " Nee, dat is niet aan de orde".