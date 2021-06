Remco Barbier volgt Mario Kadiks op als directeur van NN Marathon Rotterdam

Remco Barbier volgt Mario Kadiks op als directeur van de NN Marathon Rotterdam. Kadiks kondigde eerder deze week zijn afscheid aan. Barbier is momenteel nog werkzaam bij NN Group. De 41-jarige Rotterdammer krijgt de leiding over het Europese sport- en gezondheidsbedrijf Golaza, het bedrijf dat de Rotterdamse marathon organiseert.

Voor Barbier is het de eerste stap naar een ander bedrijf na een carrière van 17 jaar in de financiële dienstverlening. “Sport heeft een positieve impact op onze samenleving en is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Ik kijk er naar uit om samen met mijn collega’s alle sporters en sportfans een onvergetelijke ervaring te bieden en klanten te helpen bij het realiseren van hun doelen.”

Kadiks, die zelf een adviserende rol gaat vervullen bij Golazo, is blij met de aanstelling van Barbier. “Remco is een gepassioneerde vakman die ik mijn opvolging met volle overtuiging toevertrouw. Ik ken hem al vele jaren en ben ervan overtuigd dat deze functie bij hem in goede handen is. Met een gerust hart doe ik een stapje terug.’’

40ste editie

Op 24 oktober staat de 40ste editie van de NN Marathon Rotterdam op het programma. De laatste onder leiding van de 62-jarige Kadiks. Hij is sinds 1985 organisator van dit grote Rotterdamse sportevenement.