Zes mensen opgepakt voor nacht lang gijzelen van Dordts echtpaar

De Vrankenstraat in Dordrecht | Foto: Google Streetview

De politie heeft deze week een 20-jarige Dordtenaar en een 21-jarige Alblasserdammer opgepakt voor het gijzelen van een man en vrouw in hun woning in Dordrecht. Het echtpaar van 68 en 50 jaar oud werd eind maart overvallen in hun huis aan de Vrankenstraat en gedurende de hele nacht onder druk gezet.