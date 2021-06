Oud-Feyenoorder Roy Makaay geniet op het EK van Georginio Wijnaldum: 'Met Frenkie de motor van het Nederlands elftal'

Het duurde even voordat Nederland in de stemming kwam voor het EK-voetbal, maar langzaam maar zeker beginnen supporters toch te geloven in de kansen van Oranje. Het zou, gezien het gunstige speelschema, ineens zelfs teleurstellend zijn als de laatste vier niet bereikt worden. “Het is zo grappig om te zien hoe snel het in dit land kan omslaan. Van veel negativisme naar een soort euforische stemming. Ik moet daar wel om lachen”, zegt oud-Feyenoorder Roy Makaay, die twee keer een EK meemaakte als speler.

Oranje speelt zondag in de achtste finale tegen Tsjechië en bij winst wacht Denemarken of Wales, die elkaar zaterdag treffen in de Johan Cruijff Arena. “Ik kan niet zeggen dat Nederland het niet getroffen heeft. De echte topfavorieten zitten aan de andere kant van het schema. Ja, we kunnen Duitsland treffen in de halve finale, maar Duitsland is voor mij geen favoriet. Iedereen denkt nu dat wij met Oranje wel even de laatste vier halen, daar schuilt het gevaar”, vindt Makaay.

“Je moet niet vergeten dat Tsjechië in de groepsfase tegen Engeland (1-0, verlies) weinig weggaf, ze spelen heel compact. Het is gewoon een heel vervelende ploeg om tegen te spelen. Met een goede spits, Patrick Schick, die al drie keer scoorde dit EK. Weet je, die Tsjechen hebben het geduld om op kansen te wachten. Vroeger hadden ze veel kwaliteit met Rosicky, Koller en Nedved, het is nu een heel andere ploeg, maar het is nog steeds heel degelijk. Bovendien wandelt Nederland over geen enkele tegenstander heen.”

Wijnaldum onmisbaar

Makaay geniet bij Oranje vooral van Georginio Wijnaldum. De oud-spits maakte de aanvoerder van Oranje mee bij Feyenoord. Makaay aan het eind van zijn actieve carrière, Wijnaldum was een jonge aanstormende tiener. “Ik ben hem altijd blijven volgen en heb zo nu en dan nog contact met Gini. Hij heeft een ongelofelijke carrière en het is een geweldige gozer. Hij is altijd leergierig geweest. Bij Newcastle was hij goed, bij Liverpool werd hij onmisbaar en nu gaat-ie weer naar Paris Saint Germain. Ik vind dat hij dit EK weer voortreffelijk speelt. Samen met Frenkie de Jong is hij de motor van het Nederlands team. Een genot om naar te kijken.”

Bovendien was Wijnaldum al goed voor drie goals dit toernooi. “Hij heeft een neusje voor de goal. Ik verwacht dat Frank de Boer voorin weer gaat starten met Memphis Depay en Donyell Malen. De snelheid van Malen is echt een extra wapen en met het geblesseerd wegvallen van Luuk de Jong heb je met Wout Weghorst nog een breekijzer achter de hand.”

Dé wissel

Nederland speelde in het verleden vaak tegen Tsjechië, met wisselend succes. Zo ging Oranje op het EK in 2004 in het duel van dé wissel smadelijk onderuit. “Ik liep toen warm”, lacht Makaay, die deel uitmaakte van de selectie. De toenmalige bondscoach Dick Advocaat wisselde de in bloedvorm verkerende Arjen Robben voor Paul Bosvelt. “Hij maakte toen die keuze, die pakte verkeerd uit. Maar achteraf is het altijd makkelijk vind ik. Advocaat zal daar altijd aan herinnerd worden. Het ging in de media nergens anders meer over, daar kregen wij ook wel wat van mee, maar in de groep leefde dat toen helemaal niet. Wij moesten ons opladen voor die laatste wedstrijd tegen Letland en hopen op een misstap van Duitsland in de poule. We gingen door, ik scoorde nog tegen de Letten.”

Als Nederland wint van Tsjechië zondag wacht de winnaar van het duel tussen Denemarken en Wales. Makaay vreest vooral de Denen. “Die ploeg is heel onberekenbaar na alles wat er is gebeurd met Christian Eriksen. Ze spelen heel onbevangen, dat zag je ook in die wedstrijd tegen Rusland (4-1). Daar walsten ze overheen.”