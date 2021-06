Balkon stort in bij verhuizing; stel zit half uur klem tussen raam en verhuislift

"Ja, dat was wel even schrikken", zegt de eigenaar van Gastrobar STER, onder de woning. "Mijn collega kwam naar binnen, want we waren nog niet open, en plots viel het complete balkon naar beneden. Het mistte hem op een haar." Volgens de eigenaar gaat het om een stuk balkon van één bij twee meter.

Ondertussen zaten op de plek waar voorheen het balkon zat, nog twee mensen vast: een man en een vrouw. "De man heeft een half uur lang vast gezeten, de vrouw een kwartier. Ze is overgebracht naar het ziekenhuis", gaat de ondernemer verder.

"De brandweer heeft onder meer een kussen neergelegd onder de plek waar de twee vast zaten", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. "Na een half uur kregen we ook het tweede slachtoffer los." Ook de man is naar het ziekenhuis gebracht.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Wel stond er op het moment dat het mis ging een meubelstuk op de lift. De Gastrobar blijft vrijdag dicht.