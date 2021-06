Dit zijn vijf redenen waarom Rotterdam massaal de regenboogvlag moet uithangen

COC Rotterdam heeft de stad Rotterdam en de inwoners opgeroepen om aanstaande zondag de LHBTI-gemeenschap te steunen door de regenboogvlag uit te hangen. Zondagavond speelt het Nederlands elftal tegen Tsjechiƫ in Hongarije. Dat land voerde kort geleden omstreden homo-wetgeving in die uitingen van homoseksualiteit en geslachtsverandering aan banden legt.

Het COC roept alle Rotterdammers op om zondag een regenboogvlag uit te hangen. Dat geeft volgens de organisatie "aan dat Rotterdammers sympathiseren met de LHBTI-gemeenschap in Nederland én in Hongarije". Arjan Beune van COC Rotterdam roept alle inwoners, sportverenigingen en organisaties op om mee te doen met de regenboog-vlaggen-actie. Volgens hem is het een klein gebaar, met een grote impact. Maar heeft die symboliek nog effect bij ons in de regio? Vijf vragen aan Astrid Oosenbrug, de voorzitter van COC Nederland.

Wat maakt het voor de LHBTI-gemeenschap in Hongarije uit dat wij ons hier in Nederland mee bezig houden?

"Ze zien dat er steun is vanuit Europese landen. Het wordt erg gewaardeerd door de gemeenschap en ze voelen zich gesteund. Dat op zich is al een mooie reden om een vlag uit te hangen!"

Verschillende supporters gaan nu naar Hongarije met speciale regenboog-aanvoerdersbanden. Wat vind je daarvan?

"Heel goed! Want die zichtbaarheid geeft weer meer acceptatie. Het moet ergens beginnen. Op deze manier maak je als Nederlandse supporters een statement: je laat zien dat je achter de LHBTI-gemeenschap staat. Dat is een sterk signaal, niet alleen in Hongarije, maar ook in heel Europa."

Sommige mensen zeggen: sport en politiek, die gaan niet samen. Is dat in dit geval niet ook een probleem?

Dit is niet politiek, dit gaat over mensenrechten. Als je een podium hebt, en dat heb je als voetbalteam, dan kun je je normen en waarden uitspreken. Racisme en discriminatie horen daar niet thuis. Op mensenrechten mag je niet afdingen."

Is het uithangen van de vlag, of het verlichten van de Erasmusbrug bijvoorbeeld, niet een beetje té symbolisch?

"Deze maand hangen we als LHBTI-gemeenschap sowieso al de vlag uit, maar we zijn ook op zoek naar de dialoog. Als ik de vlag thuis uithang, of als ik bij het COC-gebouw ben, krijg ik ook vragen van mensen. Vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen vragen er ook naar: 'wat is het voor vlag?' Zo komt er een gesprek op gang. Daarmee wordt het vanzelf waardevol."

Wat hoop je dat er gebeurt in Nederland dit weekend?

"Ik hoop dat mensen massaal achter de gemeenschap gaan staan. Iedereen kent wel iemand die binnen de regenboogfamilie valt. Veel mensen vinden het belachelijk hoe Hongarije ermee omgaat. Ik denk dan: voeg de daad dan bij het woord, laat het dan ook zien en hang die vlag uit. Het lijkt allemaal heel minimaal, maar men heeft vaak geen idee hoe waardevol het is.

Als ik door Lansingerland, mijn woonplaats, fiets en mijn regenboogvlag hangt uit, en mijn buren hebben hem uitgehangen, dan vind ik dat fijn. Ik voel dan dat ik mag zijn wie ik ben. Zeker voor mensen die nog uit de kast moeten komen is het fijn dat ze zich gesteund voelen."