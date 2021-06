Sparta versterkt zich met aanvaller Vito van Crooij

Vito van Crooij in het uitshirt van VVV-Venlo tegen Sparta | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Sparta heeft vrijdag een nieuwe speler binnengehaald. Vito van Crooij komt over van degradant VVV-Venlo. De aanvaller tekent voor drie seizoenen op Het Kasteel.

Bij VVV-Venlo had Van Crooij nog een doorlopend contract tot en met de zomer van 2024. Sparta betaalt een transfersom voor de aanvaller. Hoe hoog dat bedrag is, maakt de Kasteelclub niet bekend.

Van Crooij komt uit de jeugd van VVV-Venlo. Bij deze ploeg brak hij door en met de Limburgse club won Van Crooij in het seizoen 2016/2017 de Keuken Kampioen Divisie. Vervolgens speelde hij vier seizoenen op rij in de eredivisie. Ook kwam Van Crooij twee jaren uit voor PEC Zwolle. In het afgelopen seizoen scoorde de Limburger drie keer voor VVV-Venlo. Bovendien gaf hij acht assists voor de Limburgers.

Op dit moment is Van Crooij de derde aanwinst van Sparta. Eerder presenteerde de club al Kenzo Goudmijn en Laurent Jans.