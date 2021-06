Vito van Crooij onder de indruk van Sparta-trainer Henk Fraser: 'Hij maakt spelers beter'

Vito van Crooij in het uitshirt van VVV-Venlo tegen Sparta | Foto: VK Sportphoto - Mischa Keemink

Sparta heeft vrijdag een nieuwe speler binnengehaald. Vito van Crooij komt over van degradant VVV-Venlo. De aanvaller tekent voor drie seizoenen op Het Kasteel. "Er is altijd contact geweest met Sparta, maar nu hebben we het echt doorgezet", aldus de kersverse aanwinst.