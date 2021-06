'We hopen dat Sluisjesdijk geen tweede Spaanse Polder wordt'

We hebben afgesproken bij café Dokzuid (voorheen Wereldhaven) aan het begin van de Sluisjesdijkpier. Het eetcafé staat bekend als herenclub voor de ondernemers van de traditionele havenbedrijven uit de Waalhaven. Hier worden de deals gesloten, klinkt Rotterdamse humor en vloeit de drank soms rijkelijk.

We treffen de voormalige eigenaar Aart de Gast en vaste medewerkster Sylvia Perquin en vragen naar hun ervaringen op Sluisjesdijk. Aart: “Leuke sfeer, nooit gedoe. Tuurlijk, er is hier heus weleens ingebroken, maar dat gebeurt overal.” Sylvia begint over het parkeerprobleem dat is ontstaan nadat in Charlois betaald parkeren werd ingevoerd. “Maar Sluisjesdijk crimineel? Nee, ik heb me nog nooit angstig gevoeld.”

Dokzuid (voorheenn de Wereldhaven) | Foto: Nieuws op Beeld

De wijkagent herkent het beeld, uit de verhalen van de ondernemers die hij dagelijks bezoekt. “Als je het ze vraagt, geven ze straatvuil, parkeeroverlast en te hard rijden aan als problemen in deze buurt. Dat is dus allemaal niet zo spannend.” De politiecijfers geven ook geen alarmerend beeld, qua inbraken en overlast. “Ik neem zelf altijd de aangiftes op na een inbraak, en het feit dat ik daar tijd voor heb zegt eigenlijk al genoeg.”

Maar zijn onderbuikgevoel zegt wat anders. Want als hij ’s avonds zijn ronde doet, zijn bijna alle bedrijven dicht en lopen er toch mensen op de pier. “Wat heb je daar te zoeken, vraag ik me dan af?” Als hij de bezoekers aanspreekt, zijn ze naar eigen zeggen altijd ‘gewoon even wat chillen of bootjes aan het kijken’.

En daar wil hij best in meegaan, omdat niet-westerse culturen eerder op straat dan thuis afspreken, aldus de Leeuw. “Maar als we hun identiteitspapieren controleren, blijkt toch vaak dat ze iets op hun kerfstok hebben. Boefjes dus. En soms wordt er ook informatie over ze uitgewisseld binnen het Team Criminele Inlichtingen. Dan ken je het klappen van de zweep. Dat zijn de echte criminelen.”

Wijkagent Diede de Leeuw | Foto: Jelle Gunneweg

Wat je boven de waterlijn ziet, is dus wat anders dan wat zich onder die waterlijn bevindt, wil hij maar zeggen. En dat gevoel komt overeen met dat van burgemeester Aboutaleb, die de Waalhaven ook ‘niet pluis’ vindt. De burgemeester baseert zich op dezelfde politiecijfers, maar kent ook de registratie van verdachte situaties: drugs gerelateerde zaken en dubieuze (export)handel, zoals auto’s zonder kenteken en vermoedens van omkatten (een chassisnummer van een autowrak overzetten op een gestolen auto).

De Leeuw: “En dan heb je het dus over ondermijning. Vakkundig onder de politieradar duiken waardoor de onder- en bovenwereld zich met elkaar kunnen vermengen. Niets is wat het lijkt.” Om een concreter beeld te krijgen van wat daarmee wordt bedoeld, besluiten we al wandelend het gebied te verkennen.

“Kijk,” wijst de wijkagent naar een groot gebouw aan de Sluisjesdijk, waarin weinig activiteit te zien is. “Dit bedrijf betaalt 1500 euro huur per maand, maar ik zie daar nooit iets gebeuren. Waar betaal je die huur dan van, vraag ik me af?” Als wijkagent maakt hij in zo’n geval graag een praatje met de eigenaar. Als er op het oog niets strafrechtelijks gebeurt, kan hij informatie inwinnen bij het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

Het RIEC ondersteunt de gemeente, politie en andere overheidsinstanties bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. “We mogen informatie delen en opvragen, zonder de identiteit bekend te maken.” Ook de ‘Ken je klant-check’ van het Havenbedrijf Rotterdam is zo’n hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in de achtergronden van huurders. “Vanwege de privacy en verschillende belangen mogen we niet alles met elkaar delen. Maar we passen tegenwoordig wel standaard de Wet Bibob toe, waardoor we de integriteit van nieuwe huurders kunnen achterhalen.”

Wijkagent Diede de Leeuw doet zijn rondje aan de Sluisjesdijk | Foto: Jelle Gunneweg

Om een beter ondernemersklimaat te krijgen, is samenwerking cruciaal, benadrukt de wijkagent. “Je kan het als politie niet alleen. Wij kunnen hoogstens bekeuringen uitdelen en ingrijpen na meldingen of als we toevallig een hennepkwekerij ontdekken. Maar als alles ogenschijnlijk normaal draait, kan ik weinig uitrichten, ook al blijkt achteraf een bedrijf met crimineel geld te zijn gefinancierd.”

De wijkagent heeft soms het gevoel dat hij achter de feiten aanloopt, zeker bij de zogeheten dekmantelfirma’s. “Als een crimineel van zijn geld af wil, investeert in vastgoed en er een legaal mannetje inzet, hebben wij geen poot om op te staan. Daarom zet ik altijd mijn voelsprieten op, blijf ik praatjes maken en kijk ik graag achter de voordeur.”

Garages

Het Gorzenpad is zo’n plek, waar hij regelmatig zijn gezicht laten zien. Ze kennen hem goed, in het straatje met de vele garages. Hij wordt joviaal ontvangen door twee Marokkaanse broers. Ze spreken hem aan op het verhaal dat ze bij Rijnmond hebben gelezen. ‘’Dat is toch niet normaal, wat ze daar over ons hebben geschreven,” zegt Anis Ziani van Autobedrijf de Molen.

Vooral de opmerkingen dat in deze straat van drie auto’s één nieuwe gemaakt wordt, en dat mensen wegstuiven zodra de politie in beeld komt, stuiten de mannen tegen de borst. “Er zitten hier 13 garages en misschien dat er bij een paar foute dingen gebeuren, maar nu wordt iedereen over één kam geschoren. Dat straalt ook op ons af.”

Het Gorzenpad | Foto: Nieuws op Beeld

De Leeuw wijst hem erop dat de straat met de vervallen garages nou niet bepaald een open karakter heeft. En dat hij het onveilige gevoel dat dat bij mensen oproept wel snapt. “En dan is het aan ons als politie om dat te weerleggen. Maar dan moeten jullie ons wel helpen en laten weten wat er precies mis is. Wij willen hier mooiere pandjes en goed ondernemerschap. Alleen samen kunnen we de angel eruit halen.”

De mannen vertellen dat de voormalige eigenaar D&S (de hoofdsponsor van Sparta) nooit iets aan onderhoud heeft gedaan, maar dat de nieuwe Turkse eigenaar bereid is in de panden te investeren. En dat is hard nodig, want de verf bladdert van de poreuze kozijnen en het dak is ingestort na de laatste sneeuwbui in februari. “We betalen hier duizend euro per maand aan huur, maar ’s winters is het hier stervenskoud en ’s zomers bloedheet. En ik heb zelf dat dak moeten repareren,” aldus Anis Ziani.

Een klein succesje wordt gedeeld. Op de eigen camerabeelden van de garagist was een man te zien, die ’s nachts in het Gorzenpad rondstruinde. Het blijkt de Pool te zijn, die in een autowrak om de hoek ’woont’. Een triest geval, vinden ze allemaal. Overal om hem heen liggen spullen die hij in de haven heeft verzameld: een pan, auto- en fietsbanden, vertrapte schoenen staan onder het wrak.

De wijkagent legt uit dat de man geen kant op kan omdat hij zijn papieren kwijt is en daarom tijdelijk wordt gedoogd. Eigenlijk mag niemand in dit havengebied overnachten. Vrachtwagenchauffeurs worden ook weggestuurd naar de truckparking. “Maar dit is overmacht omdat hij niet naar Polen kan. We proberen hem wel te helpen, want dit roept nou ook niet bepaald een fijn gevoel op.”

Het autowrak waar een Pool tijdelijk 'woont' | Foto: Jelle Gunneweg

We wandelen door en komen aan bij het voormalige Imtech-gebouw op de kop van de pier. Een gigantisch complex dat al jaren vrijwel leeg staat, na het faillissement van het installatiebedrijf. Voor de ingang ligt een flink parkeerterrein, waar vrachtwagenchauffeurs en recreanten graag parkeren. Ook ’s avonds en ’s nachts is er veel activiteit, en daar zou de wijkagent graag meer over willen weten.

Wordt er inderdaad in drugs gehandeld? Wijzen die beslagen ramen op prostitutie of zijn het verliefde stelletjes die elkaar niet thuis kunnen ontmoeten? Staan die geparkeerde auto’s eigenlijk te koop in een openbare showroom of zijn ze van werknemers in de haven? Is die vreemde lucht afkomstig van een illegale hennepkwekerij? Helpen garages mee aan het ombouwen van auto’s met verborgen ruimtes? Zijn onderbuikgevoel zegt vaak ja, maar hij kan zijn vermoedens nog te weinig hard maken. En dat frustreert.

“Ik zou veel vaker heimelijk willen opereren, door bijvoorbeeld in een gebouw te posten en te kijken wie er allemaal komen en gaan. Maar ja, dan kom je al snel op personeelsgebrek. We hebben misschien acht mensen in dienst tijdens een avonddienst. Dat is voor de hele Rotterdamse haven, hè?! Terwijl je juist moet investeren om erachter te komen wat er daadwerkelijk speelt. Er bovenop zitten, daar valt nog veel te halen.”

Hij is blij met de komst van stadsmarinier Louis van Gennip, die vorig jaar als een ‘superambtenaar’ is aangesteld om de ondermijning in de hele Waalhaven aan te pakken. “We hopen allemaal dat Sluisjesdijk geen tweede Spaanse Polder wordt en met een bestuurlijk traject kunnen we dat voorkomen. Door corona heeft de stadsmarinier nog niet veel kunnen doen, maar hij kan een mooie verbindende factor in de samenwerking zijn.”