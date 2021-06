Rotterdamse dj's klaar voor eerste clubavond: 'Ik denk dat ik wel echt emotioneel word'

Blijdschap en scepticisme

"Let's get it on", zegt dj Ray Escobar over de heropening van de clubs. Ook Th'Acquisition heeft er zin in. "Het zal iedereen in de branche weer goed doen. Ik heb deze periode veel tijd gehad voor mijn label Bouman Records, maar ik heb het echt kapot veel gemist." Techno/house DJ/producer Aiden is blij dat het nachtleven weer op gang komt: "Het was ook echt nodig. Zowel het publiek als de DJ's snakten ernaar."

Toch is er ook wat scepticisme rondom de heropening. Party-goeroe Ted Langenbach denkt dat het uitgaanspubliek door de verplichte toegangstesten voor clubavonden toch wat terughoudender is. "Het is dan niet even spontaan naar de club. Mensen hebben geen zin in gedoe voor een clubavond. Jongeren die nog nooit zijn wezen stappen doen die moeite wel." En dat blijkt ook wel uit de lange rij voor de sneltesten bij Rotterdam Ahoy.

Wat NOW&WOW betreft, neemt Ted Langenbach nog even de tijd om een kwalitatief sterke programmering op te zetten. "We willen niks overhaasten. Over vier weken hebben we de eerste party en eind augustus beginnen we met onze reguliere programmering."

Frisse start

Een jaar geen nachtleven betekende voor de dj's een totale verandering in hun ritme. David Vunk en dj Mixturess grepen de sluiting van de nachthoreca aan om aan zichzelf te werken. "De dokter raadde me aan om goed uit te rusten. Ik heb jaren heen en weer gereisd. Ik ben in de afgelopen periode veel gaan sporten en ben zestien kilo afgevallen. En binnenkort ga ik stoppen met roken. Het was tijd voor een frisse start", zegt Vunk. Het eerste optreden in de stad is voor Vunk tijdens het Blijdorp Festival begin augustus. "Ik denk dat ik dan wel echt emotioneel word."

DJ Mixturess is het afgelopen jaar ook bewuster gaan leven. "Als dj zijnde heb ik bewust ervoor gekozen om niet veel livestreams te doen en meer m'n focus te leggen op groei en muziekontwikkeling", vertelt ze. "Het werd mentaal allemaal heel zwaar en heb echt heel vaak de confrontatie aan moeten gaan met mezelf. Ik krijg er ook hulp bij. Dat heeft ook weer invloed op mij als dj", vervolgt ze. Ze is nog aan het wennen dat alles weer open gaat, maar het publiek heeft ze enorm gemist: "Dat is waar je het voor doet, mensen zien losgaan en genieten."

Club Rijnmond

Michel De Hey heeft er enorm veel zin in, maar er is iets wat hem nog bezighoudt: welke plaat hij als eerste draait. “Die moet eigenlijk alles hebben wat een eerste plaat moet hebben na zo’n lange tijd. Daar ben ik nog niet uit. Eigenlijk vind ik dat de grootste uitdaging. Daarna denk ik dat elke plaat raak is."

Om alvast in de stemming te komen voor de eerste stapavond in tijden hebben we een playlist opgesteld met hulp van Michel de Hey, David Vunk, Th'Acquisition, DJ Mixturess, Aiden, Ted Langenbach, Novo en dj Ray Escobar. Deze vind je HIER. Heb je zelf nog suggesties? Laat het ons weten via Instagram!