Lange rijen bij de coronateststraat van Ahoy: uitgaanspubliek staat te trappelen om weer te gaan stappen

Sommigen spreken al van een heuse 'Summer of Love'. Nu er eindelijk weer gefeest mag worden, willen de stappers er dubbel en dwars van gaan genieten. "Ik ben een echter raver", zegt een man in een felgekleurd trainingspak. Hij heeft maanden uitgekeken naar dit moment. "Ik heb er onwijs veel zin in. Ik mag al anderhalf jaar niet naar mijn tempel, naar de plek waar ik me fijn voel." Of hij vanavond een traantje wegpinkt wanneer hij eindelijk weer op de dansvloer staan? "Ik zat op de fiets hiernaartoe al te janken."

"Ik ben een echter raver", zegt een man in een felgekleurd trainingspak. Hij heeft maanden naar dit moment uitgekeken | Foto: Rijnmond

Niet iedereen laat zich vrijdag testen omdat hij of zij de dansvloer op wil. "Ik sta bij de deur van Superdisco aan de Witte de With", zegt een meisje dat met haar vriendin naar het testpaviljoen is gekomen. "Ik ga tranen met tuiten huilen straks. Ik heb weer werk." Anderen kijken juist uit naar de ultieme nachtclubervaring. "Ik heb het heel erg gemist. Veel te veel geld uitgeven voor shotjes, de lange rijen voor de damestoiletten, vieze en plakkerige vloeren", zegt een vrouw.

Een groep van drie vrienden heeft maar liefst 45 minuten in de rij gestaan voor de test. De reden? "Ik heb nog nooit in een club in Nederland gestaan. Ik ben tijdens de coronacrisis 18 geworden en heb alleen nog maar in Antwerpen gefeest. Het is een beetje alsof je voor de tweede keer 18 wordt. Ik hoop dat ik deze zomer 'ontmaagd' wordt", lacht hij. Een grapje, maar zo voelt het wel.

Meerdere clubs hebben gekozen voor een kaartverkoop dit weekend. Ze zagen vrijdag al een stormloop, vertelde Mart aan de NOS. Hij bereidt samen met collega's de opening voor van de clubs Annabel en Perron in Rotterdam. De tickets voor beide locaties voor vrijdag en zaterdag zijn uitverkocht. "De meeste kaarten waren binnen een paar uur weg, meteen na de persconferentie."

Kroegen waren al eerder weer open, maar moeten volgens de regels vrijdag officieel om 22:00 uur nog steeds de deuren sluiten. Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gaf eerder vrijdag aan te gedogen dat de deuren open blijven. Ook in Dordrecht en Gorinchem wordt niet gehandhaafd. Minister Grapperhaus van Justitie vindt het allemaal prima. "We zijn een land waar we af en toe wel eens iets gedogen", zei hij.