Brugwachter ontmoette nieuwe liefde bij 'zijn' brug op Eiland van Brienenoord: 'Nu wandelen we bijna dagelijks hier'

Het was een dag zoals er zoveel zijn geweest voor Gerrit de afgelopen maanden. Waar binnenkort de brug vanaf de Erasmusbrug bediend zal worden, komt Gerrit nu nog dagelijks op en af om boten een vrije doortocht te geven. "Laura kwam aanlopen en moest wachten en er was meteen oogcontact", begint Gerrit lachend te vertellen. "We maakten een praatje zoals ik dat eigenlijk altijd een beetje doe als mensen staan te wachten en dat was wel meteen leuk."

Wandelen over het eiland

En wat bleek? De interesse was wederzijds. "Een paar dagen later kwam ik terug om te kijken of hij er was, maar hij was er toen niet", zegt Laura, die haar kant van het verhaal verteld. "Uiteindelijk kwam ik hem een dag later toch tegen en toen hielp een vriendin mee door te zeggen dat ik wel een keer lekker kon koken voor hem, en toen hebben we nummers uitgewisseld en zijn we af gaan spreken."

En dat afspreken doen ze nu bijna dagelijks. Wanneer Gerrit wordt opgeroepen om de brug te openen komt Laura wanneer ze tijd heeft ook naar de brug zodat ze daarna samen met de hond een wandeling over het eiland kunnen maken. "Het is ook zo'n mooie plek", vervolgt Laura. "Het is met de vernieuwingen ook een stuk toegankelijker geworden en het is nog net zo mooi als voorheen met al het groen en de vogels. Echt een heerlijke plek om te wandelen."

Ook Gerrit heeft uiteraard vanwege deze onverwachtse wending in zijn leven warme gevoelens bij het eiland. Zelfs als hij er straks als brugwachter niet meer nodig is. "Ik kom soms ook om hele atypische tijden hier, zoals laat in de avond of nog midden in de nacht als er nog niemand is hier. Dan hoor je alleen de vogels en de wind en natuurlijk even de boot die passeert. Maar dan is het zo heerlijk stil, het werkt dan bijna zo rustgevend als meditatie. En dat je vanuit een drukke stad zo een oase van rust in kan lopen, dat vind ik toch wel heel bijzonder."

Zaterdagmiddag is om 17:20 de derde aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam-Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.