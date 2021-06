Wethouder en nestor Piet Sleeking stapt in september uit de Dordtse politiek

Uw afscheid komt niet helemaal onverwacht. U had al eerder aangekondigd uw termijn van vier jaar niet vol te zullen maken. Waarom is dit nu het moment, een half jaar voor de verkiezingen?



"Ik was eigenlijk van plan al voor het zomerreces te stoppen. Toen we vorig jaar de procedure begonnen om een opvolger te vinden, brak de coronacrisis uit. Die raakte ook een groot deel van mijn portefeuilles: binnenstad, cultuur, toerisme. Dat vond ik geen geschikt moment om mijn verantwoordelijkheid voor de stad over te dragen.



Had u toch niet een half jaartje door kunnen gaan om zo de verkiezingen te halen en dat als natuurlijk moment van afscheid te kiezen?



"Dat had gekund. Ik heb er lang over nagedacht en ook over getwijfeld. Maar voordat er een nieuw college is geïnstalleerd zit je ook weer in april of mei. Dat bekent dat je er er uiteindelijk bijna een jaar bij op kan tellen en ik vind het eigenlijk wel mooi geweest. Ik ben in 1974 begonnen in het onderwijs. Dat heb ik lang gedaan en in totaal werk ik nu zo'n 47 jaar. Het wordt nu tijd voor andere dingen, in privésfeer. Het moment is gekomen: ik ga stoppen."



U bent nu 27 jaar actief in de Dordtse politiek. Eerst bij ECO Dordt, daarna bij Beter voor Dordt. De laatste elf jaar als wethouder. Als u terugkijkt, waar bent u trots op?



"Ik heb me van het begin af aan ingezet voor behoud van het open polderlandschap op het Eiland van Dordrecht. Jarenlang is gedreigd die voor een groot deel vol te bouwen met woonwijken, bedrijven en een golfbaan. Die polder is naast de historische binnenstad één van de kernkwaliteiten van Dordrecht. Dat is gelukt, want die plannen zijn allemaal van de baan. Verder hebben we de huisjesmelkers aangepakt, de komst van twee bioscopen, de nieuwe wijk Stadswerven en straks misschien een enorme opknapbeurt voor de grauwe spoorzone. Teveel om op te noemen eigenlijk. Ik ben daar echt trots op."







Dordrecht is in ruim tien jaar uitgegroeid van slaperig provinciestadje tot plek die echt op de kaart staat?!



"Dat welbekende gezegde sprak me al nooit zo aan. Door goede samenwerking is er veel veranderd. We hebben veel grote evenementen naar de stad gehaald en zijn omhoog geschoten in de ranglijsten van prettige plaatsen om te wonen. Wat mij betreft is het nu: hoe dichter bij Dordt, hoe mooier het wordt."



Vanaf 21 september bent u weer 'vrij man'. Wat gaat u doen?



"Ik wil mijn leven graag betekenis blijven geven. Vanaf nu wil ik meer tijd investeren in het project voor Afrika dat me na aan het hart ligt. Het zijn druppels op een gloeiende plaat, maar iemand in dat deel van de wereld een beter leven bezorgen, geeft me persoonlijk ook heel veel voldoening. Ik ga me in ieder geval niet meer in vergadercircuits storten en ik ben ook niet van plan om te gaan zitten in actiegroepen tegen de gemeente. Als het gevraagd wordt, kan ik nog wel eens een adviesje geven. Maar verder zal ik me afzijdig houden van de actieve politiek."

Piet Sleeking in gesprek met Herman Vriend van Radio Rijnmond over zijn naderende afscheid van de politiek