Meer dan twee keer zoveel meldingen van discriminatie in de regio als vorig jaar

In de regio Rotterdam werden het afgelopen jaar fors meer meldingen van discriminatie gedaan, zo blijkt uit de Monitor Discriminatie 2020 van discriminatiewaakhond RADAR. In 2020 kreeg de politie 1101 meldingen van discriminatie. Dat zijn er ruim twee keer zoveel als de 475 meldingen die in 2019 werden ontvangen. De exacte oorzaak van de stijging is lastig te bepalen, maar volgens RADAR is het deels te verklaren doordat mensen zich bewuster zijn geworden van discriminatie.

RADAR ziet twee hoofdoorzaken voor de stijging. "Aan de ene kant heeft Black Lives Matters voor meer bewustwording over discriminatie en racisme gezorgd. Ook heeft corona voor meer meldingen gezorgd", legt een woordvoerder uit. Tijdens het begin van de coronacrisis werden bijvoorbeeld fors meer meldingen van discriminatie tegen mensen met een Aziatisch uiterlijk ontvangen. "Soms ging het alleen om een belediging, maar waren er ook meldingen van bedreiging, of dat mensen bij winkels werden uitgesloten", gaat de woordvoerder verder.

Niet alle meldingen hadden te maken met een persoonlijke aanvaring met discriminatie. "Denk bijvoorbeeld aan dat lied van Radio 10", zegt de woordvoerder. Hij verwijst daarmee naar het controversiële carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen van Radio 10-dj Lex Gaarthuis, waarin een link werd gelegd tussen het coronavirus en mensen uit China. "Dat was voor veel mensen de druppel. Toen is er ook een oproep gedaan om te melden."

Ook werden veel meldingen gedaan van discriminatie op basis van een handicap of chronische ziekte. "Mensen die daardoor een uitzondering krijgen voor de mondkapjesplicht werden daarop aangesproken. Ook zij hebben melding gedaan", legt de woordvoerder uit.

Antisemitisme

Een andere zorgwekkende verandering noemt RADAR de opmars van antisemitisme. Dat lijkt vreemd, want het aantal meldingen van antisemitisme is volgens de eigen cijfers van de monitor in 2020 licht afgenomen ten opzichte van 2019. "Maar minder meldingen betekent niet altijd minder discriminatie", waarschuwt de voorlichter. "Mensen zien soms barrières om melding te doen. Daarnaast heeft men er niet altijd vertrouwen in dat er wat met hun melding wordt gedaan. Sommigen herkennen het niet eens als ze gediscrimineerd worden, omdat ze denken dat het normaal is."

Die barrières kunnen vaak al bestaan uit de dreiging van discriminatie. IDEM Rotterdam, een andere discriminatiewaakhond die veel samenwerkt met RADAR, deed tussen juli 2020 en mei 2021 onderzoek naar antisemitisme in Rotterdam. Uit hun onderzoek bleek dat een groot deel van de Joodse Rotterdammers niet zichtbaar Joods over straat durft.

"Wie toch een keppeltje of davidsster draagt, voelt een risico om uitgescholden of bespuugd te worden", zegt IDEM. Alle deelnemers aan het onderzoek gaven aan wel eens lastiggevallen te zijn vanwege hun Joodse identiteit. Veel Joodse Rotterdammers maakten zich zorgen over complottheorieën waarbij zij de schuld krijgen van wereldproblemen, zoals de coronacrisis.

Bewustwording neemt toe

Met zoveel meldingen heeft RADAR moeite om iedereen op een gepaste manier te behandelen. "We bekijken de melding op een case-by-case basis. Dat is hoe we in het algemeen werken", legt de woordvoerder uit. "In het geval van het lied verzamelen we de meldingen en doet Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, melding namens ons."

De monitor die RADAR publiceert, wordt onder meer door de driehoek van burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie besproken. Daarnaast probeert RADAR zelf voor meer bewustwording te zorgen, bijvoorbeeld door voorlichting over discriminatie te geven op scholen. Of dat helpt? "Het bewustzijn over veel zaken groeit wel, zoals over het koloniale verleden van Nederland. Het lijkt ook alsof jonge mensen er meer mee bezig zijn en vaak al heel inclusief denken, maar dat is niet altijd het geval", eindigt de woordvoerder.