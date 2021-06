Gommers: 'We hoeven niet bang te zijn voor nog een lockdown'

"In grote steden zoals Rotterdam en Amsterdam gaat het om 40 procent van de positief geteste mensen dat besmet is met deze nieuwe variant", vertelt Gommers, vlak voor hij, na een spannend jaar, op vakantie gaat. "Maar belangrijk is dat we het weten en erbovenop zitten. Voor ons als het OMT is het ook goed om te weten dat het niet voorbij is. We moeten leren leven met het virus. Daarom is het belangrijk om je aan de basismaatregelen te houden. Heb je klachten, laat je dan testen. We willen met de GGD het virus uitbannen, maar er zullen uitbraken komen in bepaalde wijken. Dat is niet uitgesloten."

Vaccineren

Volgens Gommers heeft dat vooral te maken met het feit dat een deel van de bevolking zich niet laat vaccineren. "We zijn nu met de laatste sprint bezig als het om vaccineren gaat. We hopen dat we op die manier het virus de baas kunnen zijn, maar als 25 procent van de volwassenen zich niet laat vaccineren – dat zijn ongeveer 3 miljoen mensen - dan is dat te veel. Dan kun je niet voorkomen dat er uitbraken zullen plaatsvinden."

Volgens de verwachtingen zal de deltavariant alle andere varianten verdringen. Ondertussen krimpt de groep die ziek wordt en waar het virus kan overleven. "Maar daar komt wel bij dat vooral ouderen weer meer kwetsbaar zullen zijn, omdat de antistoffen in het lichaam langzaam afnemen", legt Gommers uit. "Het kan zijn dat zij een derde prik nodig zullen hebben."

Derde prik

Dat gaat waarschijnlijk ook gelden voor mensen die geprikt zijn met het AstraZeneca-vaccin. "Uit een studie in Engeland blijkt dat AstraZeneca iets minder bescherming biedt tegen de deltavariant. Als dat in de praktijk problemen gaat opleveren, dan kan het zijn dat ook die mensen een derde prik krijgen."

Lockdown

Maar vrezen voor nog een lockdown hoeven we volgens Gommers niet. "We zijn goed in het nemen van maatregelen, maar versoepelen vinden we eng. Maar als je er te lang aan vasthoudt, heeft de burger er geen vertrouwen meer in. Dus is het belangrijk dat we nu snel durven af te schalen. Dat kan vanaf nu ook. Ondanks de oprukkende deltavariant, hoeven we niet bang te zijn dat er weer een strenge lockdown komt."