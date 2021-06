Het weer van vandaag: wisselvallig

Vanmorgen is het bewolkt en regent het af en toe. Pas in de loop van de middag breekt de zon af en toe door. Zodra de zon doorbreekt loopt het kwik op naar 19 tot 22 graden. Er staat een zwakke tot matige, naar noord draaiende, wind. Aan het eind van de dag kan er lokaal een onweersbui vallen.

Vanavond en vannacht wisselen wolkenvelden en een aantal opklaringen elkaar af. Het is 16 graden en er staat een zwakke noordoostenwind.

Morgen wisselen zon en velden hoge sluierbewolking elkaar af en loopt de temperatuur flink op. Het is 25 tot lokaal 27 graden en er staat een matige oostenwind.

Vooruitzichten

Maandag is het ook nog warm met temperaturen rond de 25 graden. Wel is er dan meer bewolking aanwezig en valt er een aantal onweersbuien. Ook de rest van de week is het wisselvallig met geregeld kans op een paar buien met onweer. Het is dan 22 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.