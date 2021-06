Versoepelingen betekenen ook dat er weer getrouwd kan worden! 'We willen een grote, concessieloze bruiloft'

Een jaar geleden was het oorverdovend stil bij de Rotterdamse weddingplanner Lisanne Kamp. 2020 zag er aanvankelijk erg goed uit voor haar, maar dat pakte uiteindelijk anders uit. "Het zou vooral in de zomer heel druk worden, maar door corona werden alle bruiloften uitgesteld", vertelt Lisanne. De meeste mensen hebben er ook dit jaar voor gekozen om nog een jaartje te wachten."

Net als Anika en Joris die aanvankelijk in mei 2020 zouden trouwen. Niet alleen zij, maar ook hun inmiddels 6-jarig dochtertje verheugde zich enorm op die grote dag waarop papa en mama elkaar het jawoord zouden geven. "Ik ben niet per se een 'trouwtype'", zegt Anika die samen met Joris ook twee zonen, een tweeling, van vier jaar heeft. "Ik wilde dus niet trouwen om het trouwen. Het moet een groot feest zijn met veel mensen en dat kon dit jaar ook niet."

Opnieuw uitgesteld

Het koppel heeft het huwelijk daarom opnieuw uitgesteld naar mei 2022. "We wilden geen risico nemen en kozen voor de veilige optie. Als je zoveel jaren bij elkaar bent dan maakt nog een jaar niet veel uit", lacht Anika.

"Mensen hebben toch een jaar nodig om een bruiloft te plannen", zegt Lisanne. "Ook al komen er steeds meer versoepelingen, de bruiloften laten nog even op zich wachten. Dit jaar heb ik in juli een bruiloft. De rest zal grotendeels in 2022 plaatsvinden."

Anika en Joris hebben ruim 100 mensen uitgenodigd. "Iedereen moet er ook echt bij zijn. Mensen suggereerden ook om een klein feestje te houden, maar we wilden niet in een situatie komen waarin we moesten kiezen wie er wel en niet bij mocht zijn", zegt Anika.

Diner aan lange tafel

Hoewel de datum van de grote dag al twee keer is gewijzigd, zijn de plannen nog altijd dezelfde. "We gaan met iedereen naar een balletschool in de buurt van ons huis. Daar gaan we trouwen. Er staan dan lange tafels waar ook het diner zal plaatsvinden. Daarna gaan we in een paar busjes naar het Vroesenpaviljoen om daar te feesten."

'Weddingplanner niet alleen voor rich&famous'

Wedddingplanner Lisanne verwacht in augustus een toestroom van nieuwe aanvragen. "De meeste mensen doen in de zomer een aanzoek. Dan zie je dat koppels in de maanden augustus, september mensen echt gaan plannen en dus ook een weddingplanner in de arm nemen." Of dit uit Amerika overgewaaid fenomeen heel populair is in Nederland? "Het wordt steeds populairder, omdat mensen zien wat het kan doen met een bruiloft als je zorgeloos kunt genieten en niet je vrienden hoeft aan te wijzen als ceremoniemeester. Daar komt bij dat het inschakelen van een weddingplanner echt niet alleen maar weggelegd is voor rijke of bekende mensen. Voor ieder budget is er een weddingplanner in te huren."

Dat hebben Anika en Joris ook gedaan. "We willen een concessieloze trouwerij en willen lekker kunnen feesten."

Of de trouwjurk nog past twee jaar na de oorspronkelijke trouwdatum? 'Haha, die zit nu nog als gegoten!"

